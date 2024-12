Noite dos Museus reforçará conexão do público com espaços culturais atingidos pela enchente

catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul 8ª edição da Noite dos Museus, que acontece neste sábado, se propõe a resgatar a conexão do público com os espaços culturais e os locais mais atingidos pela enchente em Porto Alegre. Das 18h até a meia-noite, o evento abrirá 25 instituições da capital gaúcha promovendo visitação gratuita a mais de 35 exposições. A maratona cultural também contará com mais de 80 atrações, entre shows musicais, saraus literários, sessões de cinema e performances de teatro, circo e dança que terão apresentações dentro dos locais participantes e em dois palcos erguidos no Centro da cidade: um na Praça da Alfândega e outro no Cais Embarcadero. Adiada por conta daem maio deste ano, a, se propõe a resgatar a conexão do público com os espaços culturais e os locais mais atingidos pela enchente em Porto Alegre. Das 18h até a meia-noite, o evento abrirá 25 instituições da capital gaúcha promovendo visitação gratuita a mais de 35 exposições. Atambém contará com mais de, entre shows musicais, saraus literários, sessões de cinema e performances de teatro, circo e dança que terão apresentações dentro dos locais participantes e em dois palcos erguidos no Centro da cidade: um nae outro no

Todos os espaços poderão ser acessados com entrada franca, respeitando os limites de capacidade, sem necessidade de retirada de ingressos. Só será necessário garantir entradas antecipadas para as visitas mediadas - os bilhetes estão disponíveis sem custo pela plataforma Sympla.

Neste ano, 100% da programação será composta por artistas atuantes na cena local, com o objetivo de impulsionar o reaquecimento do mercado após a enchente. Dentre as atrações artísticas que ocorrem durante o evento, estão espetáculos de grupos musicais como Maracatu Truvão, Funkalister, Sopre Suas Feras, Clarissa Ferreira e Banda, Zé Caradípia, Angelo Primon Trio, Julio Reny Quartet, Guará e Edu K e Banda; além de diversas apresentações de artes cênicas. Os artistas foram selecionados via edital e contemplam uma variedade de expressões, equilibrando nomes já consagrados com novidades da cena cultural, além de vasta presença feminina e significativa representatividade de artistas negros e LGBTQIAPN+.

As atrações foram escaladas de acordo com a identidade de cada instituição participante, levando em conta o estilo, os acervos e exposições em exibição, assim como as condições técnicas dos espaços. Na Cinemateca Capitólio, por exemplo, haverá uma performance teatral de Deborah Finocchiaro dedicada à obra do escritor Caio Fernando Abreu e atividades dedicadas ao cinema, como uma sessão maldita do filme O massacre da serra elétrica (1974), que invade a madrugada de domingo.

Além da Cinemateca Capitólio (cuja programação ocorre em parceria com o Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pucrs), outros espaços que já participaram em edições anteriores estão confirmados para integrarem a maratona cultural, a exemplo do Centro Cultural da Ufrgs, o Espaço Força e Luz, a Fundação Ecarta, a Galeria de Arte do DMAE, o Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o Museu da Ufrgs, o Museu de Arte de Porto Alegre, o Palácio Piratini, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e a Pinacoteca Ruben Berta.

A música, que é um dos destaques da programação, terá palcos dedicados a diferentes estilos: no Mercado Público, que estará com grande parte de suas lojas abertas à noite, haverão atrações cheias de brasilidade, como Samba do Feitiço, Negra Jaque Bloco das Pretas e Bibiana Petek e Grupo. Dentre os novos espaços do circuito de visitação desta edição, o Museu da Cultura Hip Hop RS, na Vila Ipiranga, será palco de MCs, slammers e representantes do gênero, entre eles Dekilograma, Kizua Trindade, Conexão Katrina, Zilladxg e Bala Cachorro. Também o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, o Instituto Caldeira, o Clube do Comércio, o Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Museu de Anatomia da UFCSPA passam a fazer parte do grupo de instituições do Centro Histórico e do Quarto Distrito que foram gravemente afetadas pelas chuvas e que conseguiram se recuperar para receber o público da Noite dos Museus.

O Jardim do DMAE receberá nomes da cena de jazz e música instrumental, com os grupos Atair, Kula Jazz e Matheus Wendt com seu Long Story Short Quarteto. Já o Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul voltará a ser o espaço da música regionalista, com shows de nomes como Paulinho Cardoso Quarteto, Yangos e a produção músico-poético-audiovisual Jayme Caetano Braun - Um século de arte, dos cantores e compositores Izabel L'Aryan e Renato Fagundes.

Completam o circuito de visitação sete galerias da cidade que também estarão abertas em horário especial e com visitação gratuita aos seus acervos. Participam a Art100 Gallery, a Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul / Casa da Estrela, a Casa Baka, a Casa Musgo, a Galeria Espaço Cultural Duque, a Garagem de Arte Stockinger e o Instituto Zoravia Bettiol.

Desde que estreou em Porto Alegre, em 2016, o evento já reuniu cerca de 578 mil pessoas nas ruas e nos espaços culturais da Capital, com público crescente a cada ano. Mesmo em 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19, a iniciativa foi realizada virtualmente, com oito horas de transmissão ao vivo direto dos museus, dando continuidade à conexão entre o público e os espaços culturais da cidade. Em 2023, o evento bateu recorde de público, recebendo mais de 185 mil participantes.