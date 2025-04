Maurício Meirelles chega à capital gaúcha com novo espetáculo humorístico

O humorista Maurício Meirelles apresentará seu consagrado espetáculo intitulado Webbullying nesta sexta-feira (11), no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). A apresentação, que tem início às 21h, ainda tem ingressos antecipados, disponíveis na plataforma online Uhuu, em valores a partir de R$40,00. O comediante Maurício Meirelles é uma das figuras humorísticas mais consolidadas dentro do cenário do entretenimento brasileiro. Publicitário de formação, o artista atuava como redator e roteirista até 2007, quando começou a ganhar destaque com seus textos que apostavam no humor.Além do seu novo espetáculo Webbullying, Meirelles já passou por inúmeras cidades do Brasil com seus outros três solos de stand up de sucesso: Não me leve a sério, Perdendo Amigos e Levando o Caos - o último disponível para ser assistido no streaming Netflix.