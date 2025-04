Alle Ravanello & Banda retornam aos primórdios da eletrificação do blues em novo show

Neste final de semana, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) promoverá a segunda edição de um de seus projetos mais recentes, intitulado A História do Blues. A apresentação, marcada para 21h desta sexta-feira (11), é liderada pelo artista Ale Ravanello, acompanhado pela banda com Nicola Spolidoro, Sérgio Selbach e Hamilton Felix. Além disso, Bernardo Scarton na guitarra e Andy Serrano na harmônica também farão participações especiais.



No concerto desta sexta-feira, a ideia é realizar uma viagem no tempo até a era da Chess Records, através da interpretação de temas clássicos dos anos 1950 e 60. O repertório pretende representar o período de início da eletrificação do blues, época que influenciou e segue influenciando a maior parte das canções do gênero lançadas até os dias de hoje.



O projeto, que tem curadoria artística e Andy Serrano, pretende contar com canções de grandes nomes do blues, como Willie Dixon, Muddy Waters e Jimmy Reed. Para os interessados, é possível adquirir ingressos na plataforma Sympla, em valores entre R$ 20,00 e R$ 50,00.