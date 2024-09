Noite dos Museus é adiada mais uma vez

, que ocorreria no dia 14 de setembro , foia. Inicialmente, o evento ocorreria no dia 18 de maio, mas foi adiado para este mês em função da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, incluindo espaços culturais em Porto Alegre.

Segundo a organização do evento, o. “Lamentamos muito ter que adiar, mais uma vez, a oitava edição da Noite dos Museus. Foi uma decisão difícil, mas entendemos que é a mais acertada para poder atender da melhor maneira as instituições culturais de Porto Alegre, o nosso público e a nossa extensa rede de parceiros nesse momento ainda tão delicado e de recuperação devido às enchentes, que atingiram diretamente muitos dos espaços participantes”, diz a nota divulgada pela organização.Uma. “Estamos reunidos e empenhados em realizar uma edição histórica de retomada e de resgate da ocupação dos nossos espaços públicos e, especialmente, do nosso centro histórico, que foi tão afetado pelas águas. Queremos fazer a mais memorável Noite dos Museus de todas, com uma grande festa em celebração a nossa cultura, nossa cidade, nossa história e o nosso patrimônio. Em breve, anunciaremos a data definitiva do nosso reencontro.”