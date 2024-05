Sedac convoca força-tarefa para recuperar instituições culturais de municípios atingidos pela enchente no RS

A Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) lançou, nesta terça-feira (14), formulários para cadastro de pessoas físicas e jurídicas interessadas em contribuir com a recuperação de museus, bibliotecas públicas municipais e acervos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia é mapear profissionais especializados, como restauradores, pesquisadores e arquitetos, além empresas e voluntários para atuarem na recuperação do patrimônio cultural.