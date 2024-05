Inundação no Centro de Porto Alegre danifica mobiliário fixo e carpetes dos cinemas da Casa de Cultura Mario Quintana

Centro de Porto Alegre atingiu o mobiliário fixo (incluindo poltronas) e os carpetes dos cinemas localizados na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). A inundação danificou as três salas de exibição do espaço cultural, mas no caso da Cinemateca Paulo Amorim, os estragos foram os mais significativos, com possível perda total do carpete. O alagamento nas ruas do, provocado pelas cheias do Guaíba, após as fortes chuvas do início do mês de maio,localizados naA inundação danificou as três salas de exibição do espaço cultural, mas no caso da, os estragos foram os mais significativos, com possível perda total do carpete.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS), ainda não foi possível calcular a dimensão exata dos danos. "Somente poderá ser mensurada quando o nível da água (do Guaíba) baixar e permitir que seja realizada uma verificação completa." A melhor notícia que se tem, no momento, é que os equipamentos de projeção e som, que ficam guardados nas cabines, não foram atingidos pela água.

tragédia climática em curso no Estado vistoria presencial realizada nesta quarta-feira (8), a equipe técnica da Secretaria verificou que a CCMQ está com diferentes níveis de água, chegando a 2 metros junto à rua Sete de Setembro. Ainda conforme a assessoria de imprensa da Sedac/RS, a pasta está monitorando a situação da CCMQ, localizada na Rua dos Andradas, em região fortemente atingida pela. Em novarealizada nesta quarta-feira (8), ada Secretaria verificou que a CCMQ está com, chegando a 2 metros junto à

Toda a programação artística e cultural do prédio está temporariamente suspensa. Além disso, outros estabelecimentos que ocupam espaços comerciais também foram atingidos. Na Livraria Taverna, o mobiliário feito sob medida não pôde ser deslocado, e foi levantado parte do acervo de livros, que, no entanto, está sofrendo efeitos da umidade. Também no nível da rua, a loja Andaime, o Luciamaria Cafés de Origem e o Térreo Bar e Restaurante foram danificados, e mesmo o Lola Bar, situado na cúpula da Casa de Cultura Mario Quintana, acabou sendo afetado, por não poder atender ao público.

Conforme informação da Sedac/RS, na semana passada, as equipes da CCMQ haviam realizado uma força-tarefa preventiva para remover móveis, obras de arte e outros bens materiais para andares superiores. O trabalho foi concluído em tempo, na sexta-feira (3), antes da inundação no local. Áreas administrativas, galerias expositivas e o acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) também estão preservados, em andares acima.

Cinemateca Capitólio suspende programação por tempo indeterminado

Apesar de não ter sido atingida pela inundação que tomou conta de diversas ruas do Centro de Porto Alegre, avançando pelo bairro desde a última sexta-feira (3), a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) suspendeu suas atividades, por tempo indeterminado.

De acordo com a diretora do espaço cultural, Daniela Mazzilli, o acesso ao prédio está reduzido pelas vias tradicionais, uma vez que a água alcançou o Largo dos Açorianos (localizado a 200 metros) e as ruas do entorno da rua Demétrio Ribeiro estão alagadas. "O local estava sem luz até ontem (quinta-feira, dia 9)", comenta Daniela. Segundo ela, a administração do espaço irá estudar como deverá ocorrer a retomada da programação, no início da próxima semana.

Também as sessões do Cinebancários (rua General Câmara, 424), foram canceladas "até a situação normalizar", segundo postagem da entidade pelas redes sociais. Conforme a curadora da sala de cinema do lugar, Bia Barcellos, o prédio não foi atingido pela água da inundação do Centro, uma vez que fica situado em uma ladeira. "O alagamento parou na esquina da Rua dos Andradas com a General Câmara, bem pertinho dali."