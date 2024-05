Apesar de nível do Guaíba mais baixo, água avança pelo Centro de Porto Alegre

Nesta quarta-feira (8), às 10h, em sua última medição, o Guaíba registrou 5,8 metros. Apesar do nível mais baixo, no Centro Histórico de Porto Alegre, a água avança nas principais vias: Borges de Medeiros, Rua dos Andradas e Uruguai.

Ainda no domingo (5), quando o rio alcançou 5,33 metros, o maior já registrado na história, o alagamento não havia chegado em alguns prédios, como foi observado na manhã desta quarta. Sobre a água suja, uma grande quantidade de lixo acumulado e produtos variados de comércios da região boiavam.

O silêncio e o cheiro constante de lixo, colaboram para o cenário de "cidade fantasma". Moradores do Centro, que ainda permanecem na parte mais alta da região, estão preocupados com o avanço da água. Laudemir Machado de Figueiredo reside no bairro há 20 anos, e conta que duas vezes ao dia vai até o limite do alagamento tirar fotos para acompanhar o nível da água. “Eu moro em um prédio de 78 famílias e hoje temos oito famílias ali. O resto foi embora. Estou monitorando diariamente, às 8h e às 18h e percebi que a água não baixou”, relata.

LEIA TAMBÉM: Nível do Guaíba baixa para 5,08m nesta quarta-feira



Em uma entrevista ao Jornal do Comércio, o engenheiro ambiental Iporã Possantti, hidrólogo, mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e doutorando do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), afirma que, mesmo com a estabilização do nível do Guaíba, a água vai avançar mais pela cidade. "Porto Alegre está num nível menor que o Guaíba. Fizemos um mapeamento das áreas inundadas. Onde não está inundado ainda vai estar, porque a água continua entrando na Capital. Vai entrar mais água na Capital", afirma.



Em lugares em que a água ainda não chegou, comerciantes tentam construir barricadas com sacos de areia nas portas de seus negócios para tentar escapar da inundação ou pelo menos diminuir os prejuízos. Capinhas de celular, produtos de farmácia, brinquedos, que eram encontrados boiando, são levados por pessoas que passavam pelo local. , o engenheiro ambiental Iporã Possantti, hidrólogo, mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e doutorando do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), afirma que, mesmo com a estabilização do nível do Guaíba, a água vai avançar mais pela cidade. "Porto Alegre está num nível menor que o Guaíba. Fizemos um mapeamento das áreas inundadas. Onde não está inundado ainda vai estar, porque a água continua entrando na Capital. Vai entrar mais água na Capital", afirma.Em lugares em que a água ainda não chegou, comerciantes tentam construir barricadas com sacos de areia nas portas de seus negócios para tentar escapar da inundação ou pelo menos diminuir os prejuízos. Capinhas de celular, produtos de farmácia, brinquedos, que eram encontrados boiando, são levados por pessoas que passavam pelo local.

LEIA TAMBÉM: RS tem 414 municípios afetados pelas enchentes; 95 mortes são confirmadas



Pessoas em situação de rua e animais, também afetados pela cheia, vagavam em busca de lugares secos para se abrigarem. A maioria se concentra na Rua 24 Horas, entre a General Andrade de Neves e a Andradas. Próximo do local, na General Câmara, voluntários trabalhavam para distribuir lanches aos que vivem nas ruas do Centro. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários) abriu as portas para recolher donativos e usam a cozinha local para fazer lanches e marmitas.