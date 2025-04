Instituto Brasa Zona Norte é o novo espaço cultural do Bairro Sarandi

Neste sábado (12), será inaugurado o Instituto Brasa Zona Norte (rua Baltazar Oliveira Garcia, 430), novo espaço cultural localizado no bairro Sarandi de Porto Alegre. O local, desenvolvido em uma das localidades mais afetadas pela enchente que assolou o estado do Rio Grande do Sul em 2024, pretende representar uma união de cultura, educação e acolhimento, e auxiliar a reconstrução da vida em comunidade da região.Em seu evento de inauguração, que terá início às 10h deste sábado, o novo instituto já pretende apresentar algumas de suas primeiras atividades - que terão entrada gratuita, mas com vagas limitadas por ordem de chegada. Além do lançamento da exposição Recomeço, da artista plástica Isabel Ferreira, também serão ministradas oficinas de desenho, finanças, decoupage, inglês e violino, essa última com a presença da musicista Luiza Czeczelcki.A proposta do espaço é de proporcionar atividades em áreas diversificadas, ministradas por profissionais que também foram impactados pela enchente. Os cursos de formação, que poderão ser gratuitos e pagos, tem como objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo qualificação, inclusão e geração de renda.