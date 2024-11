Shows de James Liberato, Janaína Maia e tributo a álbum 'Elis & Tom' movimentam a semana no Espaço 373

Depois de receber o lançamento de Tantos e Diversos, de Fausto Prado & Caetano Silveira, na quarta-feira (27), o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) dá continuidade à sua semana de atrações com apresentação do guitarrista James Liberato. Nesta quinta-feira (28), ele convida Luis Mauro Filho (piano), Ronie Martinez (bateria) e Lucas Esvael (baixo) para uma noite de standards de jazz e brazilian jazz. No repertório, clássicos de Chick Corea, George Benson, Pat Metheny, Dizzy Gillespie, Moacir Santos e João Donato, entre outros. Ingressos a partir de R$ 25,00, no Sympla.A semana musical do Espaço 373 continua na sexta-feira (29), com Adriana Deffenti e Luis Henrique 'New' prestando uma homenagem aos 50 anos do álbum Elis & Tom, considerado um dos melhores trabalhos da música brasileira em todos os tempos. Ingressos no Sympla, entre R$ 30,00 e R$ 90,00. Por fim, no sábado (30), Janaína Maia apresenta seu novo show, que enaltece as raízes da MPB. Entradas a partir de R$ 30,00, no Sympla. Informações e reservas de mesas pelo WhatsApp (51) 99999-2315.