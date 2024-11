Caetano Silveira e Fausto Prado lançam o álbum 'Tantos e diversos'

Nesta quarta-feira (27), às 21h, os compositores porto-alegrenses Fausto Prado e Caetano Silveira apresentam o show de lançamento do álbum Tantos e diversos, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

O novo trabalho traz dez canções sobre a realidade dos tempos pós-tragédias, exaltando o amor, a liberdade criativa e a diversidade dentro da cultura musical brasileira. Comemorando 20 anos da parceria, o disco conta com a participação de dez cantores que fizeram parte da trajetória da dupla.



A banda do espetáculo é formada por Luiz Mauro Filho (piano), Rafa Marques (bateria), Giovanni Berti (percussão), Lucas Esvael (baixo) e Fausto Prado (violão e guitarra), que também participaram da gravação do álbum. Alex Alano, Andréa Cavalheiro, Elisa Meneghetti, Gelson Oliveira, Juliano Barreto, Marcelo Delacroix, Shana Muller e Silvio Marques irão dar voz aos temas do repertório no palco do 373.