UFCSPA comemora Dia da Voz em evento que une discussão e música

O Teatro Moacyr Scliar (rua Sarmento Leite, 245), da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) promoverá uma noite de atividades gratuitas realizadas em comemoração ao Dia da Voz, nesta quarta-feira (16). Neste ano, o evento deverá contar com entrada gratuita para todos os públicos, e está marcado para ocorrer das 18h30min às 20h30min.



Com a presença de três especialistas diferentes, as atividades promovidas para celebrar o Dia da Voz tem como objetivo promover uma reflexão acerca da importância do exercício da empatia, e do uso da voz como um meio de comunicação. A equipe de palestrantes, que realizarão falas durante o evento, será composta pela professora universitária de fonoaudiologia Mauriceia Cassol, o fonoaudiólogo Alexandre Lira e a psicóloga Bruna Weber.



Além das palestras, a noite também contará com um momento de confraternização e música. A apresentação, por sua vez, terá realização de Maria Alice e Ricado Arenhaldt, dupla de pai e filha que pretende interpretar alguns dos maiores clássicos da MPB.