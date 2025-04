Pájaros Kiltros traz música instrumental chilena para o Espaço 373

A banda chilena Pájaros Kiltros realiza uma apresentação especial nesta terça-feira (15) na cidade de Porto Alegre. A partir das 21h, o grupo instrumental natural da Ilha de Chiloé, na Patagônia Chilena, sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) para interpretar alguns de seus maiores sucessos autorais, que misturam elementos musicais da world music, do folk, da música clássica e do jazz. Famoso por sua marcante sonoridade, o grupo Pájaros Kiltros oferece uma verdadeira mescla de gêneros e linguagens musicais. Através da união do piano, violino, baixo, bateria e acordeão de botões, a banda procura explorar ritmos e sons diferenciados, que fogem do padrão e proporcionam uma experiência sensorial para seus ouvintes.O show desta terça-feira tem ingressos à venda entre R$ 20,00 e R$ 60,00, disponíveis na plataforma TriRs. A atração de abertura, por sua vez, será o duo de violino e gaita composto por Clarissa Ferreira e Renato Müller.