Primeiro dia de Rap In Cena traz novidades e movimenta milhares de fãs

O primeiro dia do Rap In Cena, que aconteceu neste sábado (16) no Parque Harmonia, contou com a presença de milhares pessoas para acompanhar o show de diversos artistas nacionais e internacionais em Porto Alegre. A 10° edição do evento, considerado o maior festival de rap do país, trouxe diversas atividades que vão além dos shows, como breaking, basquete, boxe, feira de empreendendorismo, skate, batalhas de slam e rap, entre outras coisas que fazem parte da cultura Hip-Hop. O evento continua neste domingo (17), a partir das 11 horas da manhã com diversas outras atrações.



OS SHOWS



No fim da tarde, aproveitando o tradicional pôr do sol gaúcho, o carioca Major Rd apresentou seus maiores hits aos milhares de presentes. Conhecido por fazer shows que tiram os fãs do chão e levam os mesmos a loucura, neste ano não foi diferente. Com chuva de garrafas d’água e os famosos “bate-cabeça” do público, o artista embalou seu setlist que contou com a participação do também carioca Leall, e fez uma grande apresentação.



Por volta das 20 horas quem subiu ao palco foi L7nnon, também conhecido como L7. Mesclando suas músicas românticas, as que falam sobre superação e ainda as faixas do seu novo álbum, trouxe um show que tirou sorrisos do público que cantava junto todos seus maiores sucessos. Durante a apresentação, o rapper fez menção as enchentes que atingiram o Estado, ressaltou a resiliência do povo gaúcho e agradeceu pela oportunidade de subir novamente aos palcos do festival que o recebe desde o início da sua carreira.



Na sequência, foi a vez de Veigh retornar ao Rap In Cena e movimentar a noite do fãs com seus sucessos dos álbuns “Dos Prédios” e “Dos Prédios- Deluxe”. Uma maiores revelações recentes do trap, Veigh costuma trazer músicas bem ecléticas que fazem sucesso com jovens e adolescentes. Pra finalizar o show em grande estilo, cantou uma de suas músicas mais recentes que gravou com mais três cantores que fazem parte da gravadora em que ele é dono.



O último show da noite marcou a história da 10° edição do Rap in Cena Budweiser, sendo o primeiro de um artista internacional a acontecer na história do festival. A atração era o rapper americano Rich the Kid, conhecido mundialmente. A novidade animou o público, que apesar de não saber todas as letras, aproveitou a experiência junto ao artista, que ao longo da apresentação fez referências ao Brasil, inclusive trazendo um brasileiro ao palco para cantar a música “Quem é essa menina de vermelho” que ficou eternizada na voz do falecido MC Daleste. Como não podia faltar, o americano cantou a música que conta com a participação do cantor brasileiro Matuê para fechar a noite.