Além da música, festival traz os elementos da cultura Hip Hop como atração

Neste sábado (16), o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, se transformou no centro da cultura Hip Hop com o primeiro dia da 10ª edição do Rap in Cena Budweiser. O festival, que celebra uma década de história, foi além da música ao fazer do parque Harmonia uma plataforma para todas as expressões da cultura. Entre as atrações, tiveram batalhas de breaking e produção ao vivo de grafite, que proporcionaram ao público a experiência completa de viver o Hip Hop.

A Vila Olímpica foi um dos espaços mais dinâmicos do evento, a arena promoveu skate, basquete, boxe, kickboxing, jiu-jítsu, rima e slam, mas as batalhas de breaking foram o grande destaque. O breaking, que foi reconhecido como esporte olímpico, combina movimentos acrobáticos, técnica e musicalidade. Durante o primeiro dia do festival, b-boys e b-girls de destaque exibiram suas habilidades nas batalhas que vão levar o vencedor ao mundial, que acontece no Rio de Janeiro em dezembro.

A brasiliense Julia Maia, campeã nacional de breaking, foi uma das juradas nas batalhas do primeiro e destacou a oportunidade de conhecer a dança de outras pessoas. “O Hip Hop é resistência no mundo inteiro, no Brasil ainda mais. Eu faço parte do elemento breaking, que aqui no Brasil é uma dança bastante marginalizada, que a gente só encontra nas quebradas, não está nas academias de dança e estamos nesse caminhar de conseguir ganhar cada vez mais espaço e mais respeito. Poder ter 10 anos de um festival como esse, um dos maiores do Brasil, é uma oportunidade da gente ver o quanto é forte e bonita essa cultura”, destaca a b-girl Maia.

No mesmo espaço das batalhas de breaking, a arte do grafite deu vida ao festival. Artistas e talentos emergentes estiveram presentes para criar murais ao vivo, colorindo o Parque. A inauguração da Rua Cruzeiro, espaço dedicado a essa manifestação artística, simboliza o compromisso do Rap in Cena em valorizar o elemento do grafite como um meio de expressão da cultura. Os murais foram inspirados em temas como resistência, identidade e transformação.

Rodrigo Capovilla foi um dos artistas presentes no primeiro dia, ele grafitou o painel que estava na arena de batalhas de breaking e destacou a importância do festival valorizar o grafite e os artistas locais. “Eu acho que é essencial incluir os diversos elementos do Hip Hop, aqui no parque tem basquete, tem skate, então isso vai além da música. Isso é muito importante para unir a galera e traz mais variedade para curtir o evento. Tô muito feliz de participar, o pessoal tá curtindo bastante e estamos trocando muito”, afirma o grafiteiro.

Apesar do calor, o movimento dos participantes no festival foi dentro do esperado durante o primeiro dia e se intensificou à noite. Com a expectativa de atrair 25 mil pessoas por dia, o evento reforça sua posição como o maior festival de Hip Hop do Brasil. O prefeito Sebastião Melo visitou os espaços e falou sobre a força de eventos como estes na reconstrução da cidade. “Nós valorizamos muito os eventos da cidade e vamos continuar, neste próximo mandato, também valorizando. O evento tem a capacidade de gerar cultura, emprego e renda, e esse é um evento internacional hoje, mas que começou em 2014 lá na zona norte”, finaliza o prefeito.