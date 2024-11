Primeiro dia de Rap in Cena une arte e resiliência em Porto Alegre

O Parque Maurício Sirotsky (Parque Harmonia) foi tomado por rimas e batidas no primeiro dia do Festival Rap in Cena Budweiser que trouxe à Porto Alegre uma mistura de música e arte urbana.



A edição especial de 10 anos do maior evento de cultura hip hop chega em um momento de reconstrução do Rio Grande do Sul que ainda enfrenta as consequências da enchente de maio. Para amenizar o forte calor, o evento contou com espaços de descanso além da distribuição gratuita de água e leques.



Na abertura do evento, artistas locais como LC Advanced, Boladin 211 e Kayblack destacaram em suas performances a força do povo gaúcho e a necessidade de união para enfrentar os desafios. Uma das apresentações mais aguardadas era a da cantora Cynthia Luz que agitou o público com músicas do seu último lançamento "Ciclo Vicioso" e outros sucessos de sua carreira como a música "Deixa ela".

Questionada sobre como foi participar do festival durante esse período de reconstrução do estado, Cynthia Luz salientou o papel da múica nesse contexto. "Estar no Rap in Cena hoje, nessa edição de dez anos em meio a tanta coisa acontecendo significa que minha música está transmitindo amor para essas pessoas, me sinto muito grata de verdade."