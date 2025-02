Rap In Cena abre venda de ingressos para shows da edição 2025

A 11ª edição do Rap In Cena está com a venda de ingressos aberta. Em 2025, o maior festival de hip hop do país deve acontecer nos dias 21 e 22 de junho, no Parque Harmonia de Porto Alegre. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site bilheteriadigital.com.



No dia 21 de junho, as atrações confirmadas incluem os artistas Veigh, Oruam, Cabelinho, Djonga, Tz da Coronel, Tasha e Tracie, MC Tuto e Mu540. Já no domingo, dia 22, se apresentarão nomes como Poze do Rodo, Chefin, LC, assim como outros que devem ser anunciados em breve.



Para o fundador e CEO do festival Keni Martins, cada nova edição do festival demonstra uma tentativa aumentar ainda mais a qualidade e magnitude do evento. "A cada ano, buscamos elevar o Rap In Cena a um novo patamar. O hip hop é mais do que um gênero musical; é uma cultura, um movimento que transforma vidas. Em 2025, queremos reforçar nosso compromisso com a cena e proporcionar uma experiência ainda mais grandiosa para o público", explica ele.