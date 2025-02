Rap In Cena se funde a produtoras e projeta edições do festival fora do Brasil

Maior festival de hip hop do Brasil, o Rap In Cena anunciou nesta sexta-feira (7) sua união a Olimpo Produções, Grupo Austral e MP Group - uma fusão que tem, como um dos objetivos principais, expandir o evento para mercados internacionais já em 2025.

"O Rap In Cena, que já impactou milhões de pessoas no Brasil, busca agora ampliar suas conexões culturais e artísticas, criando pontes entre o mercado local e o global. A fusão simboliza uma evolução estrutural e um novo capítulo na história da música urbana brasileira, com potencial para inspirar e transformar ainda mais vidas", afirma a organização do Rap In Cena, em comunicado.

Os primeiros movimentos da fusão devem buscar a ampliação da marca no Brasil, abrindo caminho para a internacionalização do Rap In Cena em um segundo momento. O evento, que completou 10 anos em 2024, já tem edição confirmada no Parque Harmonia, em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de julho deste ano.