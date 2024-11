Edição de 10 anos do Rap in Cena encerra com show internacional e surpresas

A edição de 10 anos do festival Rap In Cena Budweiser encerrou com a apresentação do estadunidense Ja Rule e surpresas no show de Mano Brown. O último dia do evento foi no domingo (18) e contou com um público de cerca de 25 mil pessoas.



Durante seu show, o ícone do rap brasileiro e fundador do grupo Racionais Mcs, Mano Brown, quebrou o protocolo ao chamar Filipe Ret e Djonga ao palco para participar de seu show. Na apresentação de Brown, já estava previsto Rincon Sapiência como convidado e, quando ambos subiram ao Palco World, o público foi ao delírio. “É muito bom estar em Porto Alegre depois de tudo, depois de toda tempestade. Vamo lá, morou?”, disse o fundador do Racionais, dando início a sua apresentação.



Em conjunto eles cantaram sucessos da banda Racionais Mcs, como Nego Drama e Vida Loka Pt II e músicas novas de Brown. Enquanto cantavam a canção Nego Drama, uma das mais famosas do Racionais, o público, visivelmente emocionado, estendeu uma faixa vinda da plateia, com dizeres contra a violência policial que o grupo de rappers ergueu no Palco World.

Falando em público, algo muito comum nos festivais são as pessoas que suportam tudo para ficar no melhor lugar de um show: a grade de contenção da plateia. O estudante de ensino médio, Kauã Padilha, é uma dessas pessoas: ele estava na grade do Palco Word há 4h aguardando a apresentação de Filipe Ret. “É adrenalina! A gente segura tudo, fome, banheiro, sede, porque a gente sabe que a experiência vai ser incrível”, explica o estudante.



Outra atração muito esperada era a do rapper norte-americano Ja Rule, que animou a plateia com músicas de seu repertório, como Always On Time, Mesmerize e Wonderful. Além de suas canções, o rapper trouxe músicas de outros artistas, como Africa, da banda Toto.



A edição comemorativa aos 10 anos do Rap In Cena contou com novidades, como as apresentações internacionais e o fornecimento de água ao público. Cerca de 23 mil pessoas compareceram ao Parque Harmonia no sábado e 25 mil no domingo. Para Keni Martins, fundador do festival, foi mais uma edição de sucesso e já se prepara para a próxima. “O Rap In Cena um dia foi um sonho e hoje se tornou realidade. E também inspira e faz com que várias pessoas acreditem que é possível”, finalizou Martins.