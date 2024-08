Museu da Cultura Hip Hop RS e Alvo Cultural abrem inscrições para o Programa de Formação

O Museu da Cultura Hip Hop RS acaba de anunciar uma nova chamada para o Programa de Formação: Oficinas 5 Elementos, financiado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio master Petrobras e patrocínio do Instituto Neoenergia. Composto por duas turmas de cada curso, o programa irá formar gratuitamente 570 alunos através de oficinas com 24 horas, sendo 8 encontros de 3 horas-aula cada.

: Oficinas 5 Elementos oferece cursos de MC, DJ, breaking, graffiti e conhecimento. E para concorrer às vagas disponíveis, os interessados devem preencher, disponibilizado nas redes oficiais do Museu da Cultura Hip Hop RS até dia. Além disso, por meio da Alvo Cultural, os oficineiros estão realizando uma busca nas escolas públicas dos bairros Rubem Berta e Vila Ipiranga, zonas periféricas no entorno do Museu, o que facilitará o acesso dos selecionados para comparecerem aos cursos.O Programa de Formação: Oficinas 5 Elementos tem como. Também existe uma cota de suplentes para que, em caso de desistência, as turmas sejam fechadas através desta lista de espera.Co-produzido pela Alvo Cultural, com patrocínio da Petrobras e Instituto Neoenergia, o Programa de Formação do visa a ampliação da qualidade de vida na perspectiva da coletividade. Sendo uma oportunidade para que os alunos desenvolvam sobre temas importantes como fortalecimento da cidadania, autonomia responsável e construção de consciência pública, tendo como tema horizontal a cultura hip hop.