Casa de Cultura Mario Quintana reabre suas portas com exposição sobre enchente

Após quase quatro meses fechada em decorrência da enchente, a Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) vai reabrir suas portas na próxima quarta-feira (14). Uma cerimônia na Travessa dos Cataventos, às 18h30, vai marcar a retomada das atividades do local. A partir do dia seguinte (15), a Casa volta a estar aberta para visitação nos seus horários regulares, de terça-feira a domingo, das 10h às 20h. A cerimônia será um momento de celebração do reencontro da comunidade com o centro cultural. Aberta ao público, contará com a participação de autoridades, de representantes de patrocinadores e de apoiadores da CCMQ. A animação da noite ficará por conta da cantora Jessie Jazz e banda a partir das 19h30. A celebração também será marcada pela inauguração de uma mostra especial do fotógrafo sul-africano Gideon Mendel. O artista é conhecido por suas fotografias de desastres climáticos e é autor de uma das fotos do artigo Imagens sobre mudanças climáticas que não podem ser esquecidas, da revista americana The New Yorker. Em maio deste ano, ele esteve em Porto Alegre e na região metropolitana para registrar a enchente histórica. As imagens fazem parte do projeto Drowning World (em tradução livre, Mundo se Afogando), que o artista desenvolve desde 2007. Agora, na exposição Reflexos da Emergência, realizada em parceria com o Centro Cultural da UFRGS, o público poderá ver as vidas dos gaúchos afetados pelas enchentes através das lentes de Mendel, em fotografias de grande formato penduradas na fachada da CCMQ. A partir da reabertura, a programação cultural da Casa retorna aos espaços já estruturados para receber o público. O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) inaugura a exposição Nham-Nham-Nham, que explora a relação sinestésica entre visão e apetite, cuja abertura estava prevista para a véspera do fechamento da Casa, no fim de abril. Na data de abertura, a Sala Eduardo Hirtz, da Cinemateca Paulo Amorim, também já deverá estar de volta à ativa.A programação de agosto conta ainda com diversos eventos e exposições temporárias, tanto inéditas quanto remarcadas em virtude da enchente. A programação completa pode ser conferida no Instagram da CCMQ, @ccmarioquintana.