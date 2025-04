Bruna Louise leva espetáculo de humor para o interior do estado

A comediante Bruna Louise traz seu novo show de comédia para o Rio Grande do Sul neste final de semana. Passando por suas cidades diferentes, o espetáculo O que passa na cabeça dela? chega à Fundação Casa das Artes (rua Mal. Floriano, 1229 - Caxias do Sul, RS) neste sábado (12), às 22h30min. No domingo (13), por sua vez, a apresentação ocorre no ParkShopping Canoas, a partir das 19h.Em sua mais nova montagem, a comediante pretende abordar, de uma forma bem-humorada, temáticas do cotidiano, como questões de relacionamentos, perrengues e empoderamento. A ideia é realizar uma apresentação honesta, marcada pela diversão e a interação com o público.Os ingressos para o show em Caxias do Sul estão disponíveis por a partir de R$40,00 na plataforma Minha Entrada. Já o espetáculo em Canoas está com bilhetes esgotados.