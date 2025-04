Biblioteca Pública do Estado promove programação especial de aniversário

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) (rua Riachuelo, 1190) celebra seus 154 anos de história com uma programação especial realizada ao longo dos próximos dias. O primeiro dos dois eventos gratuitos, marcado para ocorrer neste sábado (12), das 10h às 13h, trata-se de uma Visita Fotocultural Guiada pelo interior da BPE, mediada pelo historiador Fábio Lazzari e pelo fotógrafo Nilton Santolin. Voltada para o público interessado por história, arquitetura, fotografia e cultura em geral, a visita pretende convidar os participantes a visualizar a BPE sobre uma nova perspectiva, através do compartilhamento de dicas fotográficas acessíveis, que podem ser utilizadas apenas através dos smartphones. O passeio não requer inscrições prévias para a participação.A segunda atividade da programação, por sua vez, está marcada para ser realizada na próxima quarta-feira (16), a partir das 19h, também na BPE. O espetáculo será da cantora Loma, que estará acompanhada dos musicistas Ana Matielo, Josué Oliveira, Paloma Trevisan e Tamiris Duarte. A entrada do evento é gratuita, e ocorre mediante a retirada de senhas, distribuídas no local a partir das 18h.