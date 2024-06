Fundacine reverte doação de R$ 2 milhões da Netflix em repasses financeiros para trabalhadores do audiovisual atingidos pelas enchentes no RS

O benefício será destinado a profissionais da indústria audiovisual, televisiva ou cinematográfica, e que tenham sidopela tragédia climática que assolou o Estado recentemente. Para receber o auxílio, os candidatos devem seaté o dia, através de formulário online (disponível no site da Fundacine). Em caso de acesso limitado à internet, também é possível entrar em contato pelo telefone (51) 99580.0624, através do WhatsApp.“São centenas de trabalhadores do audiovisual elegíveis aos repasses, incluindo quem opera por trás das câmeras, em todas as funções, incluindo eletricistas, marceneiros, técnicos e especialistas em catering; e exerce a atividade à frente delas (como atrizes e atores)", destaca o diretor da Fundacine, Beto Rodrigues. "Estamos trabalhando junto aligadas ao audiovisual de forma dedicada para que, enquanto enfrentamos essa crise, os profissionais do audiovisual não fiquem desassistidos", destaca o dirigente.Rodrigues observa que a prioridade será dada. "Isso inclui integrantes da cadeia produtiva do audiovisual (como motoristas de van, videomakers, realizadores independentes, técnicos e fornecedores) que tiveram suas moradias atingidas, perderam equipamentos de trabalho ou tiveram filmagens canceladas, por conta do ocorrido, não somente na Capital, mas em todo o interior do Rio Grande do Sul”, reforça.Osdo benefício estão programados parae se estendem até a primeira quinzena de julho. Profissionais do segmento que já responderam e preencheram os requisitos necessários do questionário para a iniciativa Futuro Audiovisual RS serão automaticamente considerados para os repasses viabilizados a partir dessa doação, pontua o diretor da Fundacine.