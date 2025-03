The Offspring traz clássicos do punk rock em show com clima de celebração em Porto Alegre

Os californianos do The Offspring trazem para Porto Alegre a turnê Supercharged Worldwide in ’25, com show nesta terça-feira (11) no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995). A banda estará encerrando sua turnê pelo Brasil, na qual tem feito shows com diferentes bandas, em formato itinerante; na Capital, a abertura será das mexicanas do The Warning, formado pelo trio de irmãs de Monterrey Dany, Pau e Ale. A noite começa às 19h, e ingressos (a partir de R$ 195,00) seguem disponíveis pelo site Eventim. Formada por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Brandon Pertzborn e Jonah Nimoy, a banda de punk rock promete uma noite de pura energia e celebração. Além das faixas do novo álbum Supercharged (que inclui a faixa Come to Brazil, em homenagem aos fãs brasileiros que sempre comentam nas redes sociais da banda pedindo por shows no País), o público poderá curtir clássicos como Want You Bad, Gotta Get Away, All I Want, The Kids Aren't Alright e Come Out and Play.