Iniciativa Futuro Audiovisual RS busca apoiar o setor audiovisual gaúcho em sua retomada após a enchente

setor audiovisual se vê profundamente afetado: em razão da amplitude e complexidade das atividades, os danos atingem a todos os agentes da sua cadeia produtiva – profissionais das empresas, prestadores de serviços das mais variadas funções, além de empresas e instituições.



Um movimento de instituições, associações, produtoras, sindicatos e secretarias do Rio Grande do Sul assina a iniciativa Futuro Audiovisual RS. O objetivo da iniciativa é mapear os profissionais do audiovisual que foram atingidos pelas enchentes, entender as suas demandas e arrecadar doações para auxiliar na retomada de suas vidas pessoais e profissionais.



Um formulário destinado àqueles que tiveram que sair de suas casas ou que conhecem algum profissional do audiovisual nessa situação está disponível no site da iniciativa (registrar e detalhar suas perdas e demandas mais urgentes.



A iniciativa também está aceitando doações através da chave PIX [email protected] . Um Comitê Gestor, criado para o trabalho de inteligência, irá customizar cada uma das fases do trabalho conciliando o montante de recursos financeiros e os auxílios que precisam ser priorizados. De acordo com os envolvidos, todas as contas serão prestadas.



Abaixo, as instituições e empresas que compõem a iniciativa do Futuro Audiovisual RS:



INSTITUIÇÕES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

ACCIRS - Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul

APTC - Associação dos Profissionais e Técnicos Cinematográficos

FUNDACINE - Fundação Cinema RS

INSTITUTO AKAMANI - Educação Audiovisual

MACUMBA LAB - Coletivo de profissionais negros do audiovisual do RS

SIAV - Sindicato da Indústria do Rio Grande do Sul



INSTITUIÇÕES NACIONAIS:

API - Associação de Produtoras Independentes



PRODUTORAS AUDIOVISUAIS:

Bactéria Filmes

Casa de Cinema de Porto Alegre

Lança Filmes

Locall Porto Alegre

Okna Produções

Walper Ruas Produções

Yatta Filmes



INSTITUIÇÕES COLABORADORAS:

342 Artes

Academia Brasileira de Cinema

APAN - Associação de Profissionais de Audiovisual Negro

APRO

Box Brasil

BRAVI

Cinema do Brasil

FORCINE - Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual

+Mulheres

SICAV

SINDCINE

