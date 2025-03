Em clima de Oscar, ParkShopping Canoas homenageia Fernandas com estatueta exclusiva

O ParkShopping Canoas, localizado na av. Farroupilha, 4545, em Canoas (RS), entrou no clima do Oscar 2025 e lançou uma ação especial para suas clientes chamadas Fernanda. Até sexta-feira (7), todas as Fernandas cadastradas no programa de relacionamento MultiVocê, na categoria Gold, estão sendo presenteadas com uma estatueta alusiva à entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, além de um par de ingressos para o cinema e dois combos com pipoca e refrigerante.

Nesse período, as clientes elegíveis poderão retirar seu prêmio no Concierge do shopping, localizado no piso L2. A campanha, inspirada no glamour da maior premiação do cinema, faz parte da estratégia do mall para ampliar e fortalecer o MultiVocê, programa de relacionamento que oferece benefícios exclusivos e experiências personalizadas aos seus participantes.