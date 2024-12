Multishow prepara programação especial de fim de ano

Dezembro no Multishow chega em ritmo de pagode, nostalgia, cultura e música. Neste sábado (21), a partir das 18h, o Multishow e o Globoplay Premium transmitem Sorriso Maroto As Antigas. Dedé Teicher comanda a transmissão, diretamente do Maracanã, com hits dos 26 anos de história do grupo formado por Bruno, Cris, Sergio Jr., Vini e Fred. No sábado seguinte (28), logo após o Altas Horas, os espectadores do Rio poderão acompanhar pela TV Globo uma edição especial com os melhores momentos do show.



Com apresentação de Guilherme Guedes, o Festival Psica 2024, reconhecido por contar com nomes que representam a potência da cultura negra e periférica da Pan-Amazônia, estreia no Multishow, Bis e Globoplay neste domingo (22) às 13h30min. O Multishow exibe os melhores momentos do evento. Já no Bis, a exibição será na segunda (30), às 23h. Uma versão estendida estará disponível no Globoplay Premium a partir de domingo (22).



O TVZ também vai entrar em clima de comemoração. Na segunda (23), o canal exibe uma retrospectiva dos melhores momentos com Preta Gil e Gominho no TVZ Ao Vivo. Na terça (24), a véspera de Natal será embalada com os clipes mais icônicos dessa época do ano. Já na quarta (25), o canal exibe os clipes mais icônicos do ano no Top TVZ Melhores Clipes 2024.



Para trazer ainda mais alegria para a celebração do Natal, o Multishow preparou uma seleção de episódios variados para toda a família. Na terça (24), a partir das 18h, o canal exibe o TVZ Natalino com os clipes mais marcantes da melhor época do ano. Na sequência, serão exibidos episódios de Uma Vila de Novela - O Natal Na Vila e o Especial de Natal - 220V. A turma mais famosa do Méier também chega às telas com uma maratona de episódios temáticos de Vai Que Cola e o Cine Hahaha com Vai Que Cola - O Filme. Já na quarta (25), para aproveitar o almoço pós-ceia em boa companhia, o canal exibe episódios de Everybody Hates Chris e Vai Que Cola, além de reexibir Lulu Santos: 70 anos - Barítono.



Na terça (31), às 18h, o canal faz um esquenta com as músicas mais animadas para entrar no clima da Virada com o TVZ - Faz A Sua Festa. Logo depois, diretamente das areias da Praia de Copacabana, o Multishow transmite ao vivo o Show da Virada, a partir das 20h. Em todo o Brasil, a galera poderá curtir as apresentações de Anitta, Caetano & Bethânia, Ivete Sangalo e Xand Avião.