Saergs quer incentivos para habitação social no Plano Diretor de Porto Alegre

Para quem trabalha em contato com o Plano Diretor, a lei em Porto Alegre precisa ser de fácil acesso e compreensível - hoje, além de dispersa, já que outros instrumentos legais alteram ou regulam o que é previsto pelo Plano, há muita margem para interpretação, avalia André Huyer, vice-presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (Saergs).

leia mais no blog Pensar a cidade, no site do JC. Além do quesito técnico, há preocupação com temas ligados ao planejamento urbano que dialogam com necessidades da população, a exemplo da habitação de interesse social, que o sindicato defende que seja incentivada pelo poder público. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Huyer trata desses e de outros pontos a serem considerados na revisão em andamento, conforme a expectativa da entidade -

JC - Como é o diálogo com a prefeitura? O Sindicato foi procurado para contribuir ou disponibilizou algum conteúdo?

Huyer - A prefeitura está aberta nessas comissões, está liberado para dar contribuição, fazer interferência, perguntar ou falar. Nós não elaboramos nenhum documento até o momento, até estamos pensando em fazer, porque a prefeitura recebe essas contribuições. É até uma ideia para deixar mais claro alguns pontos que consideramos mais importantes nesse processo.

JC - Quais são esses pontos? Qual a expectativa do Saergs com essa revisão?

Huyer - Tem várias questões. Vamos começar vendo o todo do planejamento urbano na cidade, com o Plano Diretor sendo o seu principal instrumento. Para nós, como Sindicato dos Arquitetos, dos profissionais que atuam desde a elaboração do Plano Diretor e sua revisão até os profissionais que enviam projetos para serem licenciados, os que fazem licenciamento na prefeitura e os que atuam no mercado executando as obras, tem uma questão polêmica há muito tempo, generalizada, que é a dificuldade do profissional ter uma um perfeito entendimento do Plano Diretor. Por exemplo, se chegar o cliente e me disser: "André, eu tenho terreno em tal lugar, o que dá pra fazer lá?". Conforme a situação eu vou dizer pra ele que não sei, que vou ter que fazer uma pesquisa, uma consulta. Isso é um absurdo! O profissional deveria, entrando no site da prefeitura, ter acesso à toda legislação pertinente de uma maneira compreensível. E na prática não é bem assim.

JC - Que outras pautas o Sindicato espera que sejam tratadas na revisão?

Huyer - Uma coisa importantíssima que aqui no Sindicato defendemos com unhas e dentes é a habitação de interesse social. Onde é que a pessoa de menor renda hoje, em Porto Alegre, vai comprar um lote para fazer sua casa? Não tem. Um terço de Porto Alegre é irregular. E por que acontece isso? Por que o mercado não regula isso se tem gente que quer comprar? O mercado não consegue oferecer habitação, não digo nem habilitação, o terreno, porque se a pessoa tiver um terreno, ela se vira, desde que tenha segurança de que aquele terreno é dela e que não vai ser despejada dali. Mas ela teria que ter condições de, com o seu salário, comprar pelo menos um terreno, ter um financiamento para comprar um terreno. Mas não tem. Por quê? Porque a nossa legislação ignora a questão da baixa renda. E se pegar o Estatuto da Cidade, pegar todas as leis maiores, elas dizem que pode fazer uma legislação simplificada, com menos exigência para a habitação de interesse social. E cadê essa legislação?

JC - Teve muita crítica aos projetos do Centro e do 4º Distrito por não ter incentivo consistente para a habitação de interesse social.

Huyer - Não tem. "Vai acontecer se o mercado quiser…", então não vai acontecer nada.

JC - O mercado não quer atender esse público?

Huyer - Vão dizer que (o público de baixa renda) não consegue pagar. Mas então o Plano Diretor tem que desde já contemplar isso, e hoje em dia não contempla. Diz que se for num projeto especial… Não, tem que dar de cara. Está cheio de opções, mas elas não entram na legislação. Aí até o empreendedor que quer trabalhar com baixa renda pensa que vai ter que fazer um projeto especial, não sabe quanto tempo vai levar, e então faz para a alta renda de uma vez.

JC - Como o Plano Diretor poderia incorporar de maneira efetiva essa pauta?

Huyer - Chamar quem entende do assunto, (que) vai ver qual é o poder aquisitivo, o que impede hoje, quais são os instrumentos... Como eu disse para a questão da insolação e do índice de aproveitamento, vamos chamar quem entende do assunto e eles vão colocar na mesa, põe a consultoria trabalhar nisso. No Brasil tem vários exemplos muito bons, então não vamos começar do zero. Mas tem que fazer.