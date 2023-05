Coluna publicará entrevistas com entidades sobre o Plano Diretor de Porto Alegre

A elaboração e a revisão do Plano Diretor de uma cidade é responsabilidade da prefeitura, mas o trabalho não é feito sozinho - o poder público deve garantir que o processo seja participativo, envolva a população e conte com apoio técnico.

Para conhecer os interesses e implicados no debate em Porto Alegre, a coluna Pensar a cidade passa a publicar entrevistas com entidades que compõem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, mais conhecido como Conselho do Plano Diretor, espaço formalmente instituído para reunir diferentes representantes da sociedade.

