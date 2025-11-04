Quebra-molas em Cachoeirinha

Um levantamento da prefeitura de Cachoeirinha indica que a cidade tem 800 quebra-molas, número que divide a opinião dos moradores (Jornal do Comércio, 30/10/2025). O exagero no número de quebra-molas existe porque os motoristas não respeitam a velocidade. O índice de atropelamentos em Cachoeirinha diminuiu drasticamente nos últimos anos. Quem dera pudéssemos não ter quebra-molas em excesso. (André Guterres)