Palavra do Leitor

Publicada em 04 de Novembro de 2025 às 18:52

Quebra-molas em Cachoeirinha

Arte/JC
Um levantamento da prefeitura de Cachoeirinha indica que a cidade tem 800 quebra-molas, número que divide a opinião dos moradores (Jornal do Comércio, 30/10/2025). O exagero no número de quebra-molas existe porque os motoristas não respeitam a velocidade. O índice de atropelamentos em Cachoeirinha diminuiu drasticamente nos últimos anos. Quem dera pudéssemos não ter quebra-molas em excesso. (André Guterres)
Quebra molas em Cachoeirinha II
Não vejo lógica neste número elevado de quebra-molas. Gostaria de saber qual o gasto da prefeitura para instalação de quebra-molas na cidade. (Daniela Carlesso)
Salário-mínimo
Levantamento do Dieese mostra que o salário-mínimo atual cobre apenas 21% do necessário para manter uma família em Porto Alegre (JC, 28/10/2025). Com um salário-mínimo de R$ 7 mil no Brasil, pagaríamos R$ 100,00 por 1 quilo de pão. Não basta subir salário, a moeda precisa ter valor de compra. (Mailton Kessner)
Novo shopping
O Grupo Zaffari inaugurou o Bourbon Carlos Gomes em Porto Alegre (JC, 30/10/2025). Teremos mais um grande shopping e supermercado em uma região onde o trânsito do entorno é congestionado. O que foi pedido em contrapartida pela prefeitura foi pouco. Tenho orgulho do Grupo Zaffari, mas deveria devolver mais para a comunidade onde nasceu e cresceu. Em São Paulo, foi exigido um viaduto. Mesmo com o shopping pronto para inaugurar, a prefeitura não permitiu a abertura até a liberação total do viaduto. (Gustavo Fernandes, por e-mail)
Feira do Livro
O primeiro fim de semana da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre teve movimento intenso (JC, 03/11/2025). Visitei a Feira do Livro no domingo (2) e estava ótima, com grande variedade de títulos. Os museus ao redor da Praça da Alfândega estavam abertos, proporcionando uma bela tarde de domingo. (Rosane Timmers Schilling)

