Livreiros comemoram movimento da primeira semana da Feira do Livro

Centenas de famílias com térmicas e cuias de chimarrão aproveitaram o fim de semana sem chuva para visitar os estandes das livrarias, as mesas de autógrafos e as atividades culturais da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. As alamedas da Praça da Alfândega - onde acontece a feira - ficaram estreitas por conta do grande número de visitantes. A programação segue até 16 de novembro, das 10h às 20h.

Os livreiros e editores - como Augusto Filippini, que atendia na banca da Martins Livreiro na manhã deste domingo (2) - estão otimistas quanto às vendas desse ano. Filippini avalia que a primeira semana teve um movimento significativo. "A Feira começou muito bem. Esses primeiros dias já foram melhores que os anos anteriores, pelos nossos balanços diários. Nossa expectativa é que (a feira desse ano) seja melhor que em outros anos", avalia Filippini.

O livreiro, que já trabalhou em cerca de 15 feiras, também citou alguns dos livros mais procurados na edição deste ano da feira. "As pessoas têm procurado bastante a biografia do Sirotsky Sobrinho e os lançamentos das nossas editoras, a Martins Livreiro e a Edigal, que são especializadas em Rio Grande do Sul", explicou.