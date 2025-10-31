Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 31 de Outubro de 2025 às 19:39

"Quem lê pensa, quem pensa transforma", afirma Martha Medeiros, Patrona da 71ª Feira do Livro

"Quem lê pensa, quem pensa transforma", afirma Martha Medeiros, Patrona da 71ª Feira do Livro Solenidade de abertura do evento ocorreu na tarde de sexta-feira (31), com a presença de diversas autoridades da sociedade

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Amanda Flora
Amanda Flora
Às 17h30min desta sexta-feira (31), a 71° edição da Feira do Livro de Porto Alegre foi oficialmente aberta, e com ela, a magia da literatura volta a permear a Praça da Alfândega até o dia 16 de novembro. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades das esferas municipal, estadual e federal, a patrona da feira do livro desta edição, a escritora Martha Medeiros, e o patrono da edição anterior, o escritor Sergio Faraco.
Às 17h30min desta sexta-feira (31), a 71° edição da Feira do Livro de Porto Alegre foi oficialmente aberta, e com ela, a magia da literatura volta a permear a Praça da Alfândega até o dia 16 de novembro. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades das esferas municipal, estadual e federal, a patrona da feira do livro desta edição, a escritora Martha Medeiros, e o patrono da edição anterior, o escritor Sergio Faraco.
No início da cerimônia, o cantor nativista Elton Saldanha agraciou os presentes com a apresentação da canção Eu sou do Sul, cantada em uníssono junto do público. Após, um ato simbólico oficializou a passagem de patrono da feira com a entrega da chamada chave e do troféu à patrona Martha Medeiros. Faraco homenageou a nova patrona num discurso literário, no tom típico a qual ele e ela estão acostumados. “Teu modo de escrever, Martha, não tem manobras nem faz pose. É direto, franco, mas hospitaleiro. Como se estivesse no umbral da casa a espero dos leitores para conversar sobre o amor, a liberdade e o amadurecimento”, declarou o autor.
A patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, visivelmente tímida e emocionada, fez um discurso homenageando todos os patronos anteriores a ela, em especial as mulheres, que totalizam em oito. “Maria Dinorah, Lya Luft, Patrícia Bins, Jane Tutikian, Cíntia Moskovich, Valesca de Assis, Maria Carpi e Marô Barbieri. É mais que uma honra, é uma emoção me juntar a elas e ser a nona patrona mulher desta que é a festa cultural mais importante do nosso Estado”, afirmou emocionada. 
Ela ainda mencionou a importância de tornar a feira do livro também um espaço de festa e celebração ao livro e a literatura. “São tempos difíceis e desumanos, o contra-ataque possível é este. Estarmos aqui reunidos festejando os livros. O livro nunca vai ser obsoleto, o livro nunca vai desaparecer. Pelo contrário, ele é e será cada vez mais necessário para mantermos a sociedade de pé”, disse.
Como jornalista e apreciadora da troca de saberes, Martha deixou um recado para quem for visitar a feira durante os 17 dias de evento: a doação de livros parados na estante. “Eu confio na literatura e confio em quem lê. Quem lê pensa, quem pensa transforma”, finalizou.
Também presente na solenidade, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, relembrou os momentos difíceis da instalação da feira - relembrando a enchente de 2024 - e a resiliência em não se perder a tradição do evento de 71 anos. “Ela é uma setentona acolhedora e democrática. É um espaço de convivência, convergência e cultura. A partir deste momento a querida Praça da Alfândega, passa a se chamar Praça do Livro”, declarou o prefeito. 
Ao final, o cantor Elton Saldanha voltou ao palco para cantar o hino riograndense, o hino de Porto Alegre e mais canções da música regional. O tradicional toque do sino da Feira aconteceu por volta das 18h30min, abrindo oficialmente as atividades literárias da 71ª edição da Feira do Livro. O evento segue até o dia 16 de novembro, com bancas abertas diariamente entre às 10h e 20h.

 

Notícias relacionadas