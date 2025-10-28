Bourbon Carlos Gomes é concluído e abrirá nesta quinta-feira

Já está concluído o Bourbon Carlos Gomes, o mais recente lançamento do Grupo Zaffari em Porto Alegre. Uma coletiva de imprensa foi promovida nesta terça-feira (28) seguida por um tour no empreendimento, que conta com cinema e praça de alimentação. A abertura ao público será na próxima quinta-feira, dia 30 de outubro.

Na unidade, é possível ver a presença de marcas como Boali Healthy Food, Dipa Galeto e Grelhados, Pop Poke, Trópico, Cinépolis, McDonald’s, Milky Moo e dezenas de outras. A operação de cinema, prevista para dezembro, é comandada pela rede Cinépolis, com quatro salas VIPs (cerca de 60 lugares cada). Segundo o grupo, 83% da área já está locada, sendo que 60% começa a funcionar esta semana. Com investimento de R$ 315 milhões, a estrutura deve gerar 650 empregos diretos.

Cláudio Zaffari, diretor do grupo, lembrou que a companhia completou 90 anos e que começou o projeto do Bourbon Carlos Gomes há 25 anos, quando se discutia o projeto da Perimetral. “É um complexo que vai dar possibilidade à nova centralidade desenvolvida nos últimos 25 anos. Para se divertir, resolver as coisas do dia a dia”, destaca, dizendo que a arquitetura foi inspirada em viagens.

"Essa unidade vai tornar a vida deste entorno melhor”, afirmou o executivo DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

“Há cultura de cuidado em todos os espaços que vão acolher as pessoas. Aos poucos, pretendemos concluir e entregar aos clientes os detalhes, como conjunto de restaurantes incomuns para este local, misturando cozinha gaúcha, paulista e do exterior”, cita. O Bah, que conta com uma unidade no BarraShoppingSul, é um deles.

O shopping ocupa 86.313 metros quadrados. Além disso, há duas torres comerciais e um estacionamento para 1.288 vagas cobertas. O supermercado Zaffari também é um dos atrativos, com 2.500 metros quadrados.

“Esperamos muito rapidamente chegar a 100% da locação. Acreditamos que essa região ao longo dos anos evoluiu muito e continua evoluindo. Essa unidade vai tornar a vida deste entorno melhor”, acrescentou o executivo.