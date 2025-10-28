Salário-mínimo atual cobre apenas 21% do necessário para manter uma família em Porto Alegre

Em setembro de 2025, o trabalhador que recebeu um salário-mínimo precisaria de mais de quatro pisos nacionais para sustentar com tranquilidade uma família de quatro pessoas no Brasil. O cálculo é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que estima o valor ideal em R$ 7.075,83, frente ao mínimo vigente, de R$ 1.518,00. A defasagem é histórica e se mantém mesmo após a retomada da política de valorização do salário-mínimo.

O levantamento toma como base o custo da Cesta Básica de Alimentos nas 27 capitais brasileiras. Em Porto Alegre, o conjunto de itens essenciais custava R$ 811,44 no período - a segunda cesta mais cara do País, atrás apenas de São Paulo. O valor representava uma alta acumulada de 3,54% em 2025 e de 7,31% nos últimos 12 meses. Para adquirir apenas os alimentos básicos, o trabalhador da capital gaúcha precisou comprometer 57,8% da renda líquida e 117 horas de trabalho mensais.

LEIA TAMBÉM: Especialistas analisam como serão os pagamentos do 13º salário em 2025

Segundo a economista Daniela Sandi, do Dieese-RS, o distanciamento entre o salário nominal e o considerado suficiente para vencer o mês reflete não apenas uma defasagem conjuntural, mas um padrão estrutural de desigualdade. “Discutir o salário-mínimo é discutir o tipo de sociedade que queremos construir. Ele expressa o grau de civilização de um País e o compromisso com a redução da pobreza”, afirma.

Desde sua criação, em 1940, o mínimo atravessou períodos de valorização e arrocho. Daniela lembra que o poder aquisitivo mais alto foi registrado na segunda metade da década de 1950, enquanto as maiores perdas ocorreram nos anos 1990, quando o valor real chegou a representar apenas 30% do poder de compra original. A economista divide essa trajetória em oito fases, que vão da implantação inicial e dos reajustes regulares entre 1952 e 1959, passando pelo longo período de corrosão durante a ditadura militar - quando o piso caiu à metade do valor original - até a recuperação gradual a partir de 1995 e o início da política de valorização ocorrida em 2006.

Sobre o cenário atual, o professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Mauricio Weiss, avalia que a defasagem observada é, em parte, consequência das limitações estruturais da economia brasileira. “O cálculo do Dieese leva em conta uma meta ideal de renda, associada a uma vida de classe média, mas o PIB per capita mensal no Brasil é de cerca de R$ 5 mil. Então, mesmo que a renda fosse distribuída igualmente, ainda faltariam R$ 2 mil para chegar a esse valor”, contextualiza.

Weiss lembra que o salário-mínimo cumpre papel fundamental para garantir consumo básico às famílias de baixa renda, especialmente em um contexto de preços elevados. “Essas famílias têm todo o consumo reprimido. Alimentação, habitação e energia são despesas de primeira necessidade, por isso têm peso maior no orçamento. Medidas como a isenção de energia para famílias do CadÚnico e a desoneração da cesta básica são essenciais para aliviar essa pressão”, afirma.

Linha do tempo - As fases do salário-mínimo (1940–2025)

1940 – Criação do salário mínimo, inicialmente com valores distintos por região;

1952–1959 – Fase de valorização e reajustes regulares; ápice do poder de compra;

1964–1984 – Arrocho e corrosão durante a ditadura militar, perda de 50% do valor real;

1995–2002 – Início da recuperação gradual;

2003–2016 – Política de valorização: ganhos reais de 77% no período;

2019–2022 – Fim da valorização; apenas reposição inflacionária;

2023–2025 – Retomada da política com base no PIB e INPC; ganho real de 2,61% em 2025.