Mercado Público de Porto Alegre

Mercado Público II

Exemplo de matéria, além de "autoajuda" aos comerciários. (Rafael Pacheco)

Visto para os EUA

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu a suspensão de novas entrevistas para conceder vistos dos EUA a estudantes ou intercambista s (JC, 31/05/2025). O governo de qualquer país pode e deve ter o direito de "selecionar" quem entra, qual é o problema? Como sempre se diz, quem não deve não teme. Se alguém é contra um governo, um regime político, regras do país, etc., qual o sentido de estudar justamente naquele país? Concordo totalmente, verifiquem os estudantes, os viajantes, e que o Brasil faça o mesmo. Esqueci, aqui é terra sem lei, principalmente para corruptos. (Giorgia Schardong)

Porto Meridional