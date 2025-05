Nikolas Ferreira defende veto de visto dos EUA a estudantes e é criticado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tem sido criticado nas redes sociais após defender a medida do governo Donald Trump, que ordenou na última terça-feira (27) que as embaixadas e os consulados americanos suspendam novas entrevistas para conceder vistos a estudantes ou intercambistas. A orientação deve ser implementada enquanto a Casa Branca avalia a exigência de triagem nas redes sociais de todos os estrangeiros que desejam estudar nos EUA.

LEIA MAIS: Suprema Corte autoriza Trump a revogar visto temporário de cerca de 500 mil imigrantes

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o deputado afirmou que os Estados Unidos têm o direito de definir seus critérios de entrada no país e que o "perfil do solicitante" e suas "opiniões expressas em rede social" podem ser considerados.



Em outra publicação, Nikolas se contradiz, afirmando que os critérios de entrada em um país "nada têm a ver com liberdade de expressão". "Pode falar o que quiser, mas eu decido se você entra ou não na minha casa. Simples assim", complementou o deputado.



Ainda na rede social, o deputado afirmou que eventuais candidatos que queiram estudar no país americano, mas que tenham criticado Trump, devem tentar "estudar em Cuba". "Se o aluno fala mal dos EUA, xinga o Trump e odeia o capitalismo, que não tenha visto autorizado para ir estudar lá mesmo não. Aplica para estudar em Cuba."



A medida de Trump também foi defendida pelo deputado durante audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados nesta quarta (28) que teve a presença do chanceler Mauro Vieira. "O cara aqui, na sua rede social, um comunistinha de meia tigela fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. 'Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para estudar nos Estados Unidos'", disse.



Nas redes sociais, o posicionamento de Nikolas é questionado, pelo fato de ele usar como bandeira a liberdade de expressão.



Presidente da Embratur, Marcelo Freixo apontou a contradição com um meme, afirmando que o deputado e seus aliados defendem apenas a "liberdade para cometer crimes e saírem impunes".



Conterrânea de Nikolas, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), a quem o deputado já foi condenado a indenizar por danos morais, classificou a opinião como hipocrisia do bolsonarista. "Quem realmente defende a liberdade, defende para todos, mesmo quando há crítica ao governo", escreveu.



Nas publicações do próprio deputado, seguidores também demonstraram descontentamento, apontando incoerência na defesa da liberdade de expressão e afirmando que o deputado está apoiando censura.



"Aí você estará fazendo a mesma coisa que seus opositores! Não deixe que esses pensamentos tampem sua visão", escreveu um usuário. "E agora tem que amar o governo para poder estudar?", questionou outra seguidora.