Concessão do Dmae

O prefeito Sebastião Melo (MDB) protocolou, na tarde de quarta-feira (21), o projeto que concede parcialmente o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada (Jornal do Comércio, 22/05/2025). Parabéns, Melo. Desafoga a máquina pública, gera renda para a cidade e melhorar o serviço. Hoje como está, não está atendendo a população. Essa iniciativa vai melhorar o serviço, gerar mais assertividade nas tomadas de decisões e qualidade no serviço. (Douglas Soarez)

Dmae II

Onde está o MP, o Tribunal de Contas, a Justiça? Ele pode tudo? Por que existem estas esferas? (Mauda Valdeci Vess Rocha)

Rodovias