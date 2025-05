Prefeitura de Porto Alegre instala placas para alertar sobre presença de capivaras

A presença crescente de capivaras nos arredores da avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas de Porto Alegre, levou a prefeitura a instalar placas de alerta para evitar atropelamentos. Os animais, que circulam pela região há pelo menos um ano, têm chamado a atenção de moradores e exigem cuidados: motoristas devem reduzir a velocidade e manter distância (assim como pedestres), sem tentar interação.



Considerado o maior roedor do mundo, podendo pesar até 75 quilos, a capivara é um mamífero semiaquático, comum na América do Sul. Elas se alimentam de vegetação próxima a rios e lagos, como o Guaíba, e costumam se deslocar em grupos, tanto de dia quanto à noite.

Conforme o Gabinete da Causa Animal, no final de 2024, havia o registro de um animal no local. Atualmente, residem, no mesmo ponto, seis animais (uma fêmea e cinco filhotes). "Elas são atraídas pela abundância de alimentos e vegetação na região, especialmente durante períodos de cheia do guaíba", afirma o órgão da prefeitura em nota.

As seis placas de identificação foram instaladas no sábado (16). A prefeitura afirma ainda que está fazendo uma avaliação concreta para que a melhor decisão, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, seja definida e quais as medidas de proteção ambiental corretas para o acompanhamento desses animais silvestres, tomadas.



A prefeitura reforça que a população não deve interferir no trajeto dos animais. Em situações de risco, é possível acionar a equipe municipal pelo 156 (24h) ou pelo telefone (51) 3289-7517, em horário comercial. A medida busca proteger tanto a fauna local quanto os motoristas que trafegam pela região.