Bairro Moinhos de Vento tem o condomínio mais caro de Porto Alegre

Levantamento realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, revela que os bairros Moinhos de Vento, Jardim Europa e Bela Vista concentram as maiores taxas médias de condomínio em Porto Alegre. No Moinhos de Vento, o pode chegar a R$ 1,4 mil.

Na lista dos apartamentos com maiores condomínios Mont´Serrat, Independência, Rio Branco, Três Figueiras, Boa Vista, Auxiliadora e Petrópolis. De acordo com o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, estudos como este vêm embasando não só corretores, mas, também, o cliente que está em busca de um imóvel.

“Há uma grande parcela de compradores que buscam essa informação antes mesmo de procurar a corretagem. A taxa de condomínio está entre as três variáveis consideradas em um negócio”, observa. Takahashi cita que, em primeiro lugar, o comprador escolhe a localização, seguida das condições do imóvel e do preço de condomínio.

“É um valor que nunca irá diminuir”, acrescenta. O executivo ressalta ainda que até mesmo imóveis mais acessíveis podem se tornar inviáveis quando a taxa é alta.

Com sede em São Paulo e operando em diversas capitais, a empresa analisou 74 mil anúncios de imóveis residenciais disponíveis em abril nas principais plataformas digitais, abrangendo os bairros com, ao menos, 200 imóveis ativos na capital gaúcha. Conforme o levantamento, os valores têm relação direta com a organização do bairro, que, por sua vez, impacta na economia da região. Também influenciam o padrão do imóvel e a infraestrutura oferecida.

"Em bairros de alto padrão, é comum que os condomínios contem com sauna, academia, gerador, portaria 24h e áreas gourmet. Esses itens elevam o custo mensal e refletem no valor cobrado", explica. Nesse cenário, o comprador tem o perfil de um morador que pesa custos como de uma academia externa e de deslocamento no trânsito.

Além do valor total, a Loft também avaliou os bairros com condomínio mais caros por metro quadrado, o que indica uma maior pressão de custo em imóveis menores, mas valorizados. Moinhos de Vento, Jardim Europa e Praia de Belas lideram esse ranking proporcional.

"Nesses casos, os imóveis podem ter metragens reduzidas, mas o valor por m² é mais alto devido à localização e à valorização da região", justifica Takahashi.