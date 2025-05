Feira Brasileira do Varejo volta renovada e com palestrante internacional

Promovida pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) e pelo Sebrae-RS, a 11ª Edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) acontece entre os dias 21 e 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs (avenida Assis Brasil, 8.787). A programação deste ano é focada em pilares como tecnologia, inovação e empreendedorismo, e conta com mais de 100 palestrantes, 70 horas de conteúdos, 100 expositores e até 500 agendas de negócios para pequenas, médias e grandes empresas.

Com 4 palcos que se dividem em diferentes áreas do comércio – palco negócios, palco marketing e vendas, palco pequenos gigantes e palco mão na massa –, a edição deste ano espera receber mais de 10 mil participantes ao longo dos três dias. Caravanas vindas de Santa Catarina, Paraíba e Mato Grosso já estão confirmadas para o evento.

Após dois anos, a FBV volta depois de ter sido cancelada devido à enchente do ano passado. "Só a realização do evento naquele local já simboliza essa retomada. A Fiergs ficou com 1,90 metro de água e agora recebe nossa feira", celebra Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre.

Além da parceria inédita com o Sebrae-RS, o evento traz pela primeira vez um palestrante internacional. O vice-presidente da Executivo de Liderança de Pensamento da consultoria WD Partners, Lee Peterson estará pela primeira vez na FBV trazendo o conceito de "slow retail" e insights sobre lojas físicas. Peterson apresenta seu painel "O que traz os consumidores de volta? A chave para vencer no varejo brasileiro", em 22 de maio.

Confira os principais destaques de cada dia da FBV 2025:

21 de maio, quarta-feira:

"O novo varejo raiz", por Fabiano Zortéa, às 13h30min no Palco Negócios

"Caminhos para o desenvolvimento econômico e sustentável do Rio Grande do Sul", pelo governador Eduardo Leite, às 17h10min no Palco Negócios



22 de maio, quinta-feira:

"Da Faria Lima para as redes sociais: Trajetória de um dos principais creators do país", por Fausto Carvalho (Menzinho), às 15h no Palco Negócios

"O que traz os consumidores de volta? A chave para vencer no varejo brasileiro", por Lee Peterson, às 17h40min no Palco Negócios

23 de maio, sexta-feira:

"Mentalidade fora da caixa no varejo", por Jayme Nigri, às 11h no Palco Varejo

"O Poder do Ecossistema: Conexões que Transformam o Varejo", por Alexandra Casoni, às 14h no Palco Negócios



As informações sobre o evento foram divulgadas pelo presidente do Sindilojas, Arcione Piva, ao Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Serviço: