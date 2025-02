FBV 2025 focará "básico do varejo bem feito", diz presidente do SindilojasPOA

A contagem regressiva começou. Em menos de quatro meses, nova edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) entra em cena no Rio Grande do Sul e com mais expectativa e reforço nas atrações e na estrutura do evento. Um dos motivos é que não teve feira em 2024, devido aos impactos da enchente - o palco, que é o Centro de Eventos da Fiergs, foi arrasado pela cheia. Outro é que a combinação de atrações (entre mais de 100 conferencistas), arenas temáticas e expositores promete ser um divisor de águas em relação às dez edições anteriores, aposta o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva. A parceria com o Sebrae-RS, pela primeira vez envolvido na execução, é outro ingrediente que eleva o grau de entrega da FBV 2025, projeta o dirigente. Somente em público, Piva acredita que o organismo ligado a pequenos e microempreendedores deve levar mais de 4 mil inscritos à Fiergs somente do Estado, sem contar a atração de grupos de outras unidades da federação. A meta da edição, que será de 21 a 23 de maio, é ter 10 mil participantes nos três dias. As inscrições já estão sendo feitas. "A grande novidade é a parceria com o Sebrae, que fechamos em outubro passado, e com certeza dará um novo patamar para a FBV 2025 e as próximas edições", avalia o dirigente, citando que a agenda de palestrantes é bem diversificada. A referência neste tipo de parceria é a realização da Mercopar, liderada pelo Sebrae-RS, junto com a Fiergs. quatro palcos (Business, Mão na Massa, MKT e Vendas e Pequenos Gigantes) vão trazer exemplos e muita informação para resolver o dia a dia dos varejistas. O ambiente econômico já é um prato cheio, devido aos impactos de taxas de juros mais altas - Osvão trazer exemplos e muita informação para resolver o dia a dia dos varejistas. O ambiente econômico já é um prato cheio, devido aos impactos de taxas de juros mais altas - a Selic passou a 13,25% ao ano Por isso, a agenda da FBV pode fazer a diferença na condução dos negócios. "A feira vai ser muito prática, para que quem assistir às palestras saia com ideias para aplicar na empresa no dia seguinte, sem grandes investimentos. Esse é o nosso desafio", pontua o presidente do sindicato lojista. Outro ingrediente são novidades que rolaram na maior feira de varejo do mundo, a NRF Retail's Big Show, que foi em Nova York, no começo de janeiro, com participação de comitiva gaúcha, incluindo integrantes do SindilojasPOA e do Sebrae-RS. No setor de exposições, as entidades se mobilizam para garantir nomes de peso entre grandes companhias de tecnologia, como Amazon, IBM, Thoughworks e SAP, as duas últimas com operações importantes no Estado. "Tivemos ainda com a Thoughworks em Nova York e eles têm sede no Tecnopuc. Estamos bem encaminhados. A conversa com a Amazon também. A IBM tem possibilidade também de vir. estas são as grandes, mas teremos startups com soluções para pequenos varejistas", lista Piva. "Certo é que o varejo é o grande consumidor de tecnologia e inovações, e as empresas querem estar próximas do setor", aposta.



 Arenas temáticas:  Business: líderes de grandes marcas compartilham seus cases de sucesso e estratégias para o crescimento dos seus negócios.  MKT e Vendas: técnicas, ferramentas e formatos de trabalho já testados no mercado de uma forma prática e atual.  Mão na massa: foco em ensinar algo prático que você já poderá aplicar no dia seguinte, com foco em inovação, tecnologia, negócios e varejo.  Pequenos gigantes: histórias de marcas pequenas que estão usando a tecnologia para alavancar seus negócios e obter sucesso.  Alguns nomes confirmados: Daniel Dias (atleta e medalhista paralímpico), André Carvalhal (comunicador de sustentabilidade e comportamento), Giuliana Morrone (jornalista), Jayme Nigri (sócio-fundador da Reserva), César Bochi (diretor-presidente do Sicredi) e Gustavo Albuquerque (Hotmart).  Como participar: ingresso diário (R$ 249,00) e passaporte três dias (R$ 699,00). Informações e inscrições: feirabrasileiradovarejo.com.br.

Nome francês e consultoria da Unisuper: novo supermercado da Capital

Bandeira teve consultoria técnica do projeto ProSuper, comando pela rede Unisuper LUCAS RIVAS/DIVULGAÇÃO/JC

Porto Alegre acaba de ganhar uma nova bandeira de supermercado de bairro. E vem com nome em francês, o Prix, preço, em português. A loja abriu no bairro Sarandi, na Zona Norte da Capital, e integra o projeto ProSuper, capitaneado pela rede Unisuper. "Foi coincidência Prix ser preço em francês. É um nome curto e fácil de ser lembrado", explica o diretor do Grupo Centauro, Marcos Kras Borges. O nome se aproxima da rede de postos do grupo, a Phoenix. O diretor conta que o Centauro tinha plano de entrar em autosserviço de alimentação, mas faltava experiência. "A Unisuper foi decisiva e melhorou muito o nosso projeto", associa Borges. O mercado, com 900 metros quadrados de loja, chama a atenção por ter mais self-checkouts (quatro) que caixas com operador (três), enquanto redes maiores ofertam os equipamentos em número reduzido ou em apenas algumas unidades. A operação tem 30 funcionários e teve aporte de R$ 7 milhões. Sobre novas unidades do Prix no futuro, o diretor diz que tudo vai depender da performance do estreante: "Se superar nossas expectativas certamente podemos estudar novas unidades". Novas lojas podem ser abertas na Capital e Região Metropolitana, onde o grupo já atua nos outros negócios. A Unisuper divulgou o Prix como "primeira unidade conceito da bandeira ProSuper", que foi lançada no fim de 2023. A ideia é levar o know-how da Unisuper, com mais de 20 anos e que pertence a cinco famílias oriundas de pequenos mercados, para empreendedores com unidades de bairro. O nome não muda, mas o layout é padronizado e o mix é ajustado para ter resultados. Tecnologias de gestão são transferidas aos proprietários. O novo supermercado foi o primeiro na retomada do projeto, cita o CEO da Unisuper, Sandro Formenton. Até agora, o ProSuper já tinha chegado a estabelecimentos em Alvorada, Nova Santa Rita e Osório. "Depois de um ano de grandes desafios e superação, estamos prontos para avançar com força total e fortalecer ainda mais os mercados de bairro", sinaliza o empresário.

> A Lojas Lebes fez melhorias no aplicativo (app) para permitir que os clientes abram crediário pela plataforma, além de empréstimos pessoais, que já era liberado. O app Lebes também tem agora reconhecimento facial, para dar "mais segurança e agilidade nas operações", diz a rede. A varejista entrou na onda de ações no litoral e está distribuindo 20 mil chinelos na orla para veranistas. > O Gruppo Nostrali, de Caxias do Sul e que atua com reconhecimento de cidadania italiana, é um dos vencedores do Top of Business 2025 – Business Leaders Awards, uma das principais do mundo. Pesou na escolha as mais de 20 mil cidadanias reconhecidas e impactos dos processos para as famílias. > A Starbucks informou que política que exige consumo para permanecer em lojas e usar banheiro não vale no Brasil e é restrita aos Estados Unidos e ao Canadá. > A Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, vai ter obras ampliação e revitalização. Loja e enoturismo serão na cave da vinícola. As novidades do complexo ficam prontas em agosto.

