Melo protocola projeto para a concessão do Dmae

O prefeito Sebastião Melo (MDB) protocolou, na tarde desta quarta-feira (21), o projeto que concede parcialmente o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada. De acordo com a proposta, a concessionária que vencer o edital será responsável por manejar o serviço de esgotos, enquanto a captação e o tratamento de água, bem como os sistemas de drenagem e de prevenção contra cheias, seguirão sob responsabilidade do poder público. Em reunião na Câmara de Vereadores, momento em que entregou a proposta em mãos à presidente do Legislativo, vereadora Comandante Nádia (PL), o prefeito reiterou que será garantida a estabilidade do servidores da autarquia. O texto também estabelece que o valor de outorga recebido pela prefeitura será utilizado para garantir que a modicidade tarifária, ou seja, que o valor cobrado pelo tratamento de água e esgoto siga em níveis acessíveis, especialmente para a tarifa social. A duração da concessão ainda não está definida, especialmente porque o projeto ainda aguarda uma modelagem, que será realizada pelo BNDES. O prefeito adianta, no entanto, que o prazo de atuação da concessionária na Capital deve ser entre 25 e 35 anos. O projeto tramitará na Câmara por 90 dias. Durante esse período, serão realizadas audiências públicas presenciais em todos as regiões do Orçamento Participativo, para que o projeto possa ser explicado e discutido pela população. A bancada da oposição na Câmara se posicionou contrária ao projeto. Em nota, os oposicionistas ao governo afirmaram que o proposta se trata de um eufemismo cínico. “O Bloco de Oposição ao Governo Melo repudia veementemente essa proposta entreguista, que pretende conceder à iniciativa privada a gestão de um bem público essencial. Água não é mercadoria, saneamento não é negócio. São direitos fundamentais, reconhecidos inclusive pela ONU, e devem ser garantidos pelo poder público, com controle social e transparência”, diz o texto.