Obras na Orla de Ipanema

Iniciada em outubro do ano passado, a revitalização da Orla de Ipanema , na Zona Sul de Porto Alegre, tem nova data de conclusão, agora prevista para o mês de novembro. Entre as obras em andamento estão a construção de um banco de 45 cm de altura, a revitalização da ciclovia e a construção de 16 churrasqueiras. O investimento é de R$ 10,8 milhões a partir de recursos previstos em termo assinado com a empresa Multiplan (Jornal do Comércio, 16/05/2025). Vai ficar lindo quando estiver pronto. Porto Alegre voltando a ficar bonita. (Miguel Musskopf)

Semáforos

Iniciada no final de 2023, a modernização da rede semafórica de Porto Alegre já abrange cerca de 70% dos controladores previstos no Programa Sinal Verde, que substitui equipamentos antigos por tecnologia conectada via 4G e fibra ótica (JC 15/05/2025). Agora só falta fiscalizar os motoristas e motociclistas que cometem atrocidades. Não adianta sinalização (para aparecer) e na prática não fazer nada. (Marcel Lima)

Castelo Branco

Castelo Branco II

Simplesmente uma vergonha isso. Deixaram o acesso pela comporta 14 com obras pela metade e a abandonaram. (Fabio Backes)

Gastronomia

Novidade no Centro Histórico, restaurante tem a proposta de democratizar a gastronomia mais sofisticada (GeraçãoE, 16/05/2025). É muito bom ver quem tem um propósito bem definido com coragem de empreender. Boa sorte gurizada e sigam para o sucesso. Quem já foi no Amado o que é bom, quem não foi, não sabe o que está perdendo. (Diego Tombini)

Cinema

Quando chega ao final de semana a primeira coisa que eu vejo é a programação das Cinematecas da capital gaúcha, pois é através dela que existem as melhores opções para cinéfilos que buscam fugir do convencional do cinema norte-americano. Infelizmente os cinemas tradicionais são dominados por franquias intermináveis e zero histórias originais. Ainda me presto a assistir as adaptações de HQ para o cinema, sendo que essa já se encontra esgotada em ideias. Talvez o Trump estivesse certo, talvez o cinema norte-americano esteja realmente morrendo. (Marcelo Castro Moraes)