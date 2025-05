Novidade no Centro Histórico, restaurante tem a proposta de democratizar a gastronomia mais sofisticada

"Inaugurado em abril, o Amado Restaurante nasceu da vontade dos sócios Rafael Gross, Carol Moraes e Eduardo Smidt de empreender. Os três são os idealizadores do projeto, que começou a ser pensado em setembro de 2024, em uma conversa despretensiosa. “Eu e o Eduardo estávamos conversando sobre o caminho da vida, e eu falei para ele ‘ou eu vou para fora [do Brasil] ou eu compro uma coifa e um fogão e começo a fazer comida’. A ideia era pegar meus ‘caraminguazinhos’ que eu tinha no bolso e abrir uma cozinha pequena, e ele topou. Disse ‘podemos ver o que conseguimos levantar de grana. Não é muito, mas acho que dá para empreender’”, conta Rafael."



Os três sócios são ex-funcionários do Capincho, restaurante do bairro Moinhos de Vento. Carol é responsável pelos drinks, enquanto Eduardo e Rafael ficam com o preparo da comida. O empreendedorismo foi uma alternativa pensada desde muito cedo por Rafael. “Quando tu entra na área da gastronomia, tu sabes que não vai ser funcionário para o resto da vida. Nossa utilidade é válida enquanto temos saúde. Então precisamos buscar alternativas que nos deem autonomia”, pontua Rafael, que foi funcionário público por 10 anos e demorou a iniciar a vida na cozinha. “Já entrei no mercado com uma certa maturidade”.

Com pouco orçamento para iniciar, a primeira decisão foi a de que o Amado seria em um espaço pequeno e com luz natural. “Uma cozinha afetiva e democrática”, define Rafael. Os adjetivos citados pelo cozinheiro se sustentam na rotina dos sócios. Priorizando a comida fresca, os ingredientes são comprados em menos de 24 horas antes do preparo, em uma cozinha visível para qualquer cliente. “Não vamos trazer aqui um atum do Chile. Vamos trazer comida nossa. É uma comida de origem brasileira e de colonizados. Temos muitos insumos daqui, mas também muita técnica que aprendemos com vários outros povos”, reflete Rafael.

Rafael Gross é cozinheiro e um dos sócios do Amado Restaurante DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



O Amado tem a opção de prato e suco do dia, que podem ser consultados na página do Instagram (@amado.restaurante). Um dos pratos principais é uma galinhada, que leva sobrecoxa desfiada, arroz cateto, demi glace e mais ingredientes. Já o outro é uma fraldinha com batata baby, creme de queijo, bacon crocante, entre outros acompanhamentos. Apesar de ficar na rua Coronel Fernando Machado, conhecida por lotar seus bares nos fins de semana à noite, o Amado pretende atingir o público do dia. "Aqui é um lugar que apesar de ser no Centro é bem residencial, com vários prédios comerciais. Nosso trabalho primordial é prospectar. Fazer voltar, muito provavelmente a gente vai conseguir, porque nosso produto é muito bom mesmo", garante Rafael.

Onde encontrar?



O Amado Restaurante fica na rua Coronel Fernando Machado, nº 1087, no Centro Histórico. O horário de funcionamento é de 12h às 15h, todos os dias. Reservas e eventos podem ser feitos através do perfil do Instagram.