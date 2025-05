Academia que abrigou moradores durante a enchente busca retomada em Eldorado do Sul

Sarah Oliveira

16 Maio 2025

A Yes Fitness ainda busca operar no mesmo patamar pré-enchente

Em março de 2019, a Yes Fitness anunciava o início das suas atividades no bairro Centro Novo, em Eldorado do Sul. À frente do negócio está Yago Ferreira e, ao seu lado, o instrutor Luiz Henrique Soares. Após completar cinco anos de empreendimento, os amigos enfrentaram juntos a chegada das águas à cidade. Em todos os locais que o GeraçãoE visitou na cidade, havia algo em comum: negócios e corações abertos. Recepção típica de quem sabe o poder da comunidade."Estávamos indo bem, uma média de 400 alunos antes da enchente. Após, sofremos um baque muito grande, que não voltou 100% ainda", contabiliza Yago. Segundo a dupla, foram longos meses até a situação melhorar, com avanço significativo apenas a partir de janeiro. "Muitos alunos foram embora ou saíram. Com todos ainda se reconstruindo, a academia acaba não sendo uma prioridade."Eles contam que os primeiros meses após o evento foram críticos, mas que as coisas foram melhorando com o tempo. "Muitas regiões ainda estão bem destruídas. Lugares que não reabriram, que as pessoas não puderam voltar, nem mesmo para limpar. Aqui, a água nunca tinha chegado", descreve Henrique. Ele se refere ao histórico de cheias da região. A 12 km da Capital, Eldorado do Sul integra a área de preservação ambiental do Delta do Jacuí e é rodeada pelo rio Jacuí e lago Guaíba. Conforme os moradores, não é incomum a água invadir alguns bairros após fortes chuvas. Yago explica que este não era o caso do Centro Novo, onde a Yes Fitness está localizada. "A água demorou mais para subir aqui e o pessoal de outros bairros acabou migrando para cá", conta.LEIA TAMBÉM > Com mais de 100 opções, loja focada em esmaltes abre em Porto Alegre