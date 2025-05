Com mais de 100 opções, loja focada em esmaltes abre em Porto Alegre

Com a popularização dos alongamentos de unhas e nail arts, o mercado acompanhou as tendências e passou a comercializar uma infinidade de produtos voltados às unhas. Atualmente, são muitas as possibilidades de ferramentas, decorações, acessórios e esmaltes disponíveis. Olhando para esse movimento, a empreendedora Kelly Caselani resolveu apostar na Louca Por Esmaltes, franquia de lojas voltadas ao segmento de esmalteria. A primeira loja da marca em Porto Alegre fica localizado na avenida Protásio Alves e abriu as portas há menos de um mês.



O negócio não é o primeiro de Kelly, que comanda operações na área médica e hospitalar há 20 anos. Apesar de não ser empreendedora de primeira viagem, a área de beleza nunca havia sido explorada por ela. A ideia surgiu após uma conversa com o seu marido sobre em que nicho poderiam investir para enriquecer os negócios. “É um diferencial ter uma loja montada só por um segmento de produtos. Porto Alegre tem várias lojas de beleza, só que é beleza no geral. Percebemos que focar em um único mercado seria interessante”, destaca.



A Louca por Esmaltes existe há 15 anos e conta com mais de 500 franquias pelo País. “A fundadora é uma colecionadora de esmaltes. Não importa se ela vai viajar no Brasil ou para o exterior, se ela ver alguma cor diferente, compra”, diz a empreendedora, contando que é master franqueada da marca. “Além da minha loja, todas as demais franquias da região serão subfranquias desta, que será a matriz”, explica.

Kelly comenta que os primeiros dias com o negócio operando vêm sendo positivos, pois são muitos os públicos que buscam os produtos, desde manicures e nail designers até o público geral que gosta de esmaltes e adquirem para fazer suas unhas em casa. “É algo que tem tudo pra dar certo. Já me considero, vamos dizer assim, uma empreendedora de sucesso, porque cada pessoa que entra na loja diz ‘olha, isso é algo que todo mundo precisava’”, celebra Kelly.



A empreendedora explica que as segundas-feiras registram o maior movimento da loja, pois é o dia que os salões de beleza costumam fechar e é quando as profissionais realizam as compras da semana para compor o kit de trabalho. A loja é composta por mais de 100 variedades de esmaltes comuns e em gel, das marcas tradicionais às mais sofisticadas . Além disso, o local oferece diferentes acessórios, como pedrarias, pós coloridos, adesivos, entre outras decorações para serem aplicadas. A unidade também conta com instrumentos, como alicates, espátulas, tesouras, lixas e cabines UV.



“Trabalhamos com uma linha importada de instrumentos, com uma marca mais top de linha. Temos as lixas em metro, então essa é uma linha bem premium. Minha ideia é atender todas as loucas por esmalte. Atender tanto um público A mais exigente e aquela manicure que atende um público mais classe C", afirma.



Pensando em agradar a clientela desde o início, ela deixou à disposição dos clientes um caderno de sugestões, onde eles podem apontar o que sentiram falta.

Kelly já pensa no futuro da marca, focando em oferecer, além de produtos, serviços. Atualmente, a loja ocupa o espaço térreo de um prédio alugado pela empreendedora. A ideia para os próximos meses é estruturar, no segundo andar, um espaço para oferecer atendimento de manicure. “As pessoas chegam aqui e perguntam ‘É uma esmalteria?’, muitos falam isso e entendemos que seria um serviço que agregaria na região”, explica, comentando sobre os comércios em volta e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre localizado em frente à loja.



Kelly pretende também oferecer treinamentos e cursos profissionalizantes de esmaltação em gel, design e manicure tradicional. “Temos uma região propícia para isso. Vão ser muitas novidades”, declara.

Endereço e horário de funcionamento da Louca Por Esmaltes

A loja fica na avenida Protásio Alves, nº 268, em Porto Alegre. O negócio opera de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min. Aos sábados, das 9h às 13h.