Restaurante em prédio histórico com vista para o Guaíba é aposta de empresário de Porto Alegre

O tradicional prédio do Palácio do Comércio, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, recebeu recentemente uma nova operação gastronômica. O Espaço Demetra ocupa a sala do antigo restaurante do edifício e tem como proposta principal oferecer uma gastronomia mais sofisticada e saudável. Inaugurado em março, o local disponibiliza um buffet executivo com quatro ilhas: saladas e legumes, pratos quentes, antepastos e entradas, além de uma exclusiva para doces.



À frente da nova administração está o empresário Eduardo Cruz, que recentemente completou 30 anos de carreira na gestão empresarial. Eduardo atua como consultor internacional em gestão de riscos e segurança, e já teve passagens pelos setores de automação, educação e mercado imobiliário. Desde 2021, investe no ramo da gastronomia e eventos por meio do Espaço Demetra e da marca Demetra Gastronomia Universal, que já conta com três operações na Capital.



Além de atender ao público geral, o espaço também é responsável pelos serviços de almoço dos eventos promovidos pela Federasul e pela Associação Comercial que ocorrem no Palácio, como o Tá na Mesa e o Menu Poa. “Em 2022, a partir de algumas oportunidades que surgiram, começamos a investir na área da gastronomia. Inicialmente, o objetivo era atuar fortemente em eventos, e depois fomos ajustando o modelo de negócios para atender ao mercado empresarial”, explica Eduardo.

De acordo com o empresário, o core business do grupo está voltado ao segmento corporativo. “Nesta operação gastronômica, nosso foco é o público empresarial. Temos previsão de inaugurar, ainda neste ano, uma cafeteria e uma casa de chás aqui no prédio ”, adianta. A casa de chá, segundo ele, será inspirada na tradicional Confeitaria Colombo, do Rio de Janeiro. “Como temos esse salão com vitrais e uma vista privilegiada para o Guaíba, a ideia é encerrar a operação do restaurante às 14h30 e, às 15h, reabrir o espaço como casa de chá”, comenta.



Eduardo também ressalta a importância do movimento de revitalização do Centro Histórico, especialmente após as enchentes de maio de 2024. "Nosso grande desafio aqui é a transição de público. A Federasul e a Associação Comercial são entidades tradicionais, mas o público que frequenta hoje é mais sênior. Queremos criar um ambiente que também atraia uma geração mais jovem", afirma.

Para isso, o Espaço Demetra aposta em uma experiência acolhedora e plural. “O importante é oportunizar, criar um ambiente para que outros perfis visitem e frequentem. Quando uma geração mais jovem entra em um espaço imponente como este, tem uma experiência totalmente diferente da que encontra em outros locais”, comenta Eduardo.

Outro diferencial do restaurante é o cuidado com os insumos utilizados. A proposta valoriza a produção artesanal e evita o uso de industrializados. “Temos um uso muito baixo, para não dizer raro, de insumos industrializados. Tudo é preparado pela nossa equipe, desde molhos e bases de pratos até massas da panificação e da mesa de antepastos”, explica. Um dos destaques do cardápio é o molho de tomate artesanal, feito exclusivamente com ingredientes naturais. “Isso é um DNA muito forte nosso.”



Durante o almoço, o serviço é oferecido apenas em formato de buffet. Já os pratos à la carte são reservados para os eventos realizados no prédio, com menus personalizados conforme a ocasião. "Temos uma curadoria de pratos com produtos preferencialmente gaúchos. No evento que aconteceu nesta semana, por exemplo, servimos um purê de raízes, bem característico do Estado. É uma forma de juntar gastronomia com a recuperação do Rio Grande do Sul", destaca o empresário.

O espaço atende os eventos corporativos que acontecem no Palácio do Comércio TÂNIA MEINERZ/JC



Essa ligação com a cidade também se reflete na escolha de manter os investimentos mesmo diante de um cenário econômico desafiador. “Enquanto muitos recuam, nós estamos indo na contramão. Estamos investindo no Centro, trazendo movimento para um espaço que foi duramente atingido”, afirma. O prédio, inclusive, sofreu impactos diretos durante as enchentes. “Ver um edifício histórico como este sendo revitalizado e ocupado novamente tem um significado muito importante.”



Com o objetivo de atrair diferentes perfis, o espaço também começa a investir em ações direcionadas a grupos e confrarias. "Queremos que essas pessoas conheçam o ambiente, provem a gastronomia e passem a frequentar o restaurante como clientes assíduos", finaliza.

Endereço e horário de funcionamento do Espaço Demetra