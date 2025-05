Pizzaria sem glúten de Porto Alegre aposta em massa de fermentação natural

Operando desde 2024, a Tutti é uma pizzaria focada em atender pessoas com a doença celíaca, enfermidade autoimune que consiste na intolerância ao glúten. O aumento da visibilidade dessa necessidade fez crescer o número de estabelecimentos com produtos voltados ao nicho. O negócio trabalha com massas de pizza com fermentação natural de 48 horas, além de ter opções de queijo sem lactose ou vegetal.



Proprietária da Tutti, Luísa Campos é formada em nutrição e adaptou sua receita para a pizzaria. “Fiz um curso de fermentação natural de pizza sem glúten e pensei ‘por que não abrir um negócio?’ Dei uma modificada na receita, porque a do curso ficava com um aspecto parecido com o de pão de queijo, até que achei a fórmula certa”, explica.



A Tutti surgiu a partir do desejo de Luísa em proporcionar experiências melhores à sua mãe, que é celíaca e trabalha com a filha na pizzaria. “A gente sempre teve dificuldade de encontrar produtos de qualidade. Hoje, o mercado sem glúten está crescendo, mas não tem tanta qualidade. O que a gente vê hoje é muita pizza com a massa quebradiça, farinhenta”, observa Luísa.

O diferencial da Tutti, segundo Luísa, é oferecer uma massa com qualidade semelhante às receitas sem restrições. “ Nossa borda é crocante, maleável, a fermentação natural leva 48 horas . Sabe aquela pizza napoletana? É igual. Usamos farinhas de grão de bico, de amêndoas e de arroz integral, é mais proteica, com mais fibra. Você come ela e se sente muito mais saciado do que uma pizza convencional. Se tu comes sete, oito fatias, a nossa com três ou quatro vai ser suficiente”, assegura Luísa.



Ainda que seja uma pizza diferente, o sabor carro-chefe é o mesmo da maioria das pizzarias. “O sabor que mais sai é o clássico de calabresa. Mas nós temos uma nova que o pessoal fica desconfiado, mas quando come percebe que é muito boa, que é a de bacon, queijo coalho e geleia de goiaba. É muito boa!” ressalta Luísa.



Atuando somente no modelo de delivery e retirada, a Tutti pretende ampliar para um serviço presencial, mas só futuramente. “Quando abrimos, era em casa e ficamos até março deste ano por lá. Alugamos esse espaço em dezembro, fizemos as reformas, e agora abrimos aqui. Pensamos bastante em abrir para o público, talvez até para o almoço, mas isso é um passinho mais à frente, para daqui um ou dois anos, até porque acabamos de dar esse passo de ter um lugar”, explica Luísa.



A Tutti é mantida totalmente pela família de Luísa. “É um negócio bem familiar. Somos quatro aqui, todos da família. Minha mãe trabalhou muitos anos em banco, então sabe bem como lidar com dinheiro. Mas tudo foi um grande aprendizado, com os erros e acertos”, conta.

Luísa e Cristina são sócias na Tutti, pizzaria sem glúten de Porto Alegre DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Como comprar as pizzas da Tutti



A Tutti fica na avenida Protásio Alves, nº 2109, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Além da retirada no local, o delivery funciona através do Whatsapp (51) 98043-7696 e por aplicativos disponíveis no Instagram (@tuttipizzas_). O horário de funcionamento é das 19h às 22h30, de quarta a domingo.