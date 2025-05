Com sabores de pistache, piña colada e salmão, rodízio de pastel é novidade na Zona Norte

Júlia Fernandes

09 Maio 2025

O Seu Pastenor abriu as portas no final de abril no bairro Sarandi, em Porto Alegre, oferecendo pastéis, petiscos, sorvete e açaí

O bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, ganhou mais uma opção de rodízio. O Seu Pastenor, rodízio de pastel, abriu as portas no dia 24 de abril. O novo estabelecimento é comandado por Celso Dalpasquale, empreendedor que atua no ramo da gastronomia desde os 15 anos. Natural de Anta Gorda, no Vale do Taquari, Celso já trabalhou em lancherias, galeterias e churrascarias. Inclusive, foi mestre churrasqueiro na churrascaria do Galpão Crioulo.Nos últimos anos, Celso passou a gerenciar um restaurante e chegou a ser sócio de outro estabelecimento. Após desfazer a sociedade, resolveu investir no sonho de ter seu próprio negócio. “Estava analisando outros empreendimentos para voltar. Quem é acostumado com esse ramo, não sabe fazer outra coisa”, admite o empreendedor.Após estudar os restaurantes da região e perceber que o formato de rodízio era bem aceito pelos moradores do bairro, decidiu apostar nos pastéis. “Esse bairro tem a terceira maior população de Porto Alegre. Imaginei que teria retorno ao abrir um negócio com preço acessível”, afirma Celso. O rodízio do Seu Pastenor, além dos pastéis, inclui petiscos como batata frita, carne e frango grelhados, entrevero, além de açaí, sorvete e refrigerante à vontade.Pensando também na experiência das crianças, Celso, junto à equipe de marketing, decidiu investir nesse público. “A máquina de sorvete chama a atenção deles, assim como a de pesca de pelúcias. Eles adoram”, observa, acrescentando que o próximo passo é desenvolver um espaço kids no restaurante, que, segundo ele, é frequentado principalmente por famílias.O restaurante tem capacidade para receber até 200 pessoas e, de acordo com o empreendedor, chega a atender até 400 clientes por noite, produzindo até 6 mil pastéis por dia. Os dias de maior movimento são de quinta a domingo, quando filas chegam a se formar na frente do local. “O pessoal do bairro nos recebeu muito bem. Estão felizes com a estrutura que criamos aqui. Fizemos uma casa linda, iluminamos a esquina, e isso valoriza a região, além de trazer movimento e segurança”, afirma. Estacionamento do espaço grafitado pelo artista Erick Litron GUILHERME HARTMANN/SEU PASTENOR/DIVULGAÇÃO/JC O rodízio opera com dois preços: R$ 69,90 de segunda a quinta e R$ 79,90 às sextas, fins de semana e feriados. O valor inclui todos os itens oferecidos pela casa, exceto bebidas alcoólicas. Entre os sabores de pastel mais procurados, estão bala Fini, piña colada, pistache e salmão. “Eu e minha esposa nos inspiramos em alguns lugares que visitamos; outros sabores fomos testando até chegar aos que temos hoje.”Atualmente, a equipe do Seu Pastenor é formada por 25 colaboradores, mas, dependendo do movimento, Celso contrata freelancers para atender à demanda. “Prezamos pela qualidade do atendimento, que começa na fila. Não podemos simplesmente deixar os clientes esperando sem suporte”, ressalta.Sobre a escolha da região para abrir o negócio, Celso explica que foi uma decisão estratégica. Morador do bairro Bom Fim, ele observa que há oportunidades fora da região central da Capital. “Percebi que essa zona estava carente de opções. No Bom Fim e na Cidade Baixa, há muitas alternativas. Ou você abre algo igual e entra na briga para se destacar, ou faz algo diferente, o que também pode ser mais difícil para conquistar o público”, conclui.