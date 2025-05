Pratos típicos dos doramas são aposta de restaurante de comida coreana de Porto Alegre

O Mandu Korean Food (@manducozinhacoreana) é um restaurante de comida coreana especializado nos pratos que fazem sucesso nos episódios de doramas. As séries da Coreia do Sul estão acumulando fãs pelo Brasil e, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, os apreciadores encontram um espaço para provar as receitas famosas por lá.



Mari Hirt é o nome por trás do negócio. Ao lado do marido, Felipe Hirt, ela comanda também o Hamadaya Authentic Sushi (@hamadayapoa), empreendimento com 12 anos de funcionamento. Foi a partir do amor de Mari pelos seriados asiáticos que ela deu iniciou ao Mandu.



“Assistia muito dorama e continuo. Aparecem muitas comidas típicas nos episódios e eu ficava na vontade , mas não temos muitas opções em Porto Alegre”, conta Mari. De acordo com ela, foi assim que nasceu a ideia. A princípio, a proposta era de que Mandu fosse apenas delivery, mas o crescimento rápido mudou os planos dos empreendedores.

LEIA TAMBÉM > Café temático de dorama e com inspiração coreana abre em Canoas



Atualmente, é possível consumir os cardápios dos dois restaurantes no mesmo endereço. A ideia é que, em breve, parte do espaço físico do Hamadaya passará a ter decoração voltada à identidade visual do Mandu.



Mari foi pesquisando mais sobre os pratos que via na tela e buscando os insumos necessários com os fornecedores do Hamadaya. A história do Mandu tem um ano e meio e vem sendo um sucesso, de acordo com a administradora. “Vimos que estava dando certo, e em novembro passamos a atender também presencial. Hoje, algumas pessoas já vêm porque desejam conhecer a comida coreana, mas, a maioria, vêm porque quer provar as comidas que vê nos programas ”, conta. A empreendedora recorda um evento marcante: a comemoração de casamento de sete anos de um casal de clientes fãs de dorama, quando fizeram um cartão festivo só com os títulos mais conhecidos.



O cardápio, cuidadosamente pensado para os fãs, só tem uma regra: o prato precisa aparecer na história do título. Um exemplo é a opção de kimbap – um tipo de rolinho de arroz com recheios variados – que leva o nome de Advogada Extraordinária. No dorama, a personagem Woo Young-woo, protagonista da série, é famosa por sua paixão pela receita tradicional do país.



“Este foi o meu primeiro. Pousando no Amor foi o meu segundo dorama, onde eles falam muito do frango frito”, diz. Mari conta que, com o tempo, foi conhecendo as receitas e buscando as séries que mostravam os personagens consumindo os pratos. Atualmente, é possível consumir os cardápios dos dois restaurantes no mesmo endereço. A ideia é que, em breve, parte do espaço físico do Hamadaya passará a terMari foi pesquisando mais sobre os pratos que via na tela e buscando os insumos necessários com os fornecedores do Hamadaya. A história do, de acordo com a administradora. “Vimos que estava dando certo, e em novembro passamos a atender também presencial.”, conta. A empreendedora recorda um evento marcante: a comemoração de casamento de sete anos de um casal de clientes fãs de dorama, quando fizeram um cartão festivo só com os títulos mais conhecidos.O cardápio, cuidadosamente pensado para os fãs, só tem uma regra:. Um exemplo é a opção de kimbap – um tipo de rolinho de arroz com recheios variados – que leva o nome de Advogada Extraordinária. No dorama, a personagem Woo Young-woo, protagonista da série, é famosa por sua paixão pela receita tradicional do país.“Este foi o meu primeiro. Pousando no Amor foi o meu segundo dorama, onde eles falam muito do frango frito”, diz. Mari conta que, com o tempo, foi conhecendo as receitas e buscando as séries que mostravam os personagens consumindo os pratos.

O Mandu fica na rua Lopo Gonçalves, nº 632, na Cidade Baixa EVANDRO OLIVEIRA/JC



Um dos últimos dramas assistidos pela empreendedora, Sorriso Real, é outro exemplo. Sucesso no Brasil, o Lee Junho, estrela do título e cantor do grupo de K-Pop 2PM, esteve no País em março para o seu primeiro fan meeting. “Notei que tinha algumas receitas interessantes e fiquei revendo as cenas para colocar no cardápio. Assisto e vou anotando, já pensando em um menu mais extenso” Um dos últimos dramas assistidos pela empreendedora, Sorriso Real, é outro exemplo. Sucesso no Brasil, o Lee Junho, estrela do título e cantor do grupo de K-Pop 2PM, esteve no País em março para o seu primeiro fan meeting. “Notei que tinha algumas receitas interessantes e. Assisto e vou anotando, já pensando em um menu mais extenso”

LEIA TAMBÉM > Lavanderia especializada em tênis é novidade em Porto Alegre



Mas carro-chefe ainda é tradicional: o lámen. Ao lado do corn dog, cachorro-quente coreano, que vem surpreendendo nas vendas.



Outro destaque vai para o topokki coreano – bolinhos de arroz (tteok) cozidos em um molho picante à base de pasta de pimenta vermelha (gochujang). De acordo com Mari, o sucesso se deve por ser uma famosa comida de rua que está em todas as séries.



“A recepção foi ainda mais positiva do que esperávamos. Começamos sem muito investimento, mas gerou muito interesse. Fazendo uma comparação com o Hamadaya, que já temos há mais de uma década, o Mandu está alcançando o mesmo número de seguidores com um pouco mais de um ano. É muito gratificante o retorno”, conclui. Mas carro-chefe ainda é tradicional: o lámen. Ao lado do corn dog, cachorro-quente coreano, que vem surpreendendo nas vendas.Outro destaque vai para o topokki coreano – bolinhos de arroz (tteok) cozidos em um molho picante à base de pasta de pimenta vermelha (gochujang). De acordo com Mari, o sucesso se deve por ser uma famosa comida de rua que está em todas as séries.. Fazendo uma comparação com o Hamadaya, que já temos há mais de uma década, o Mandu está alcançando o mesmo número de seguidores com um pouco mais de um ano.”, conclui.

Local e funcionamento do Mandu

O Mandu fica na rua Lopo Gonçalves, n° 632, na Cidade Baixa. Nas quartas e quintas, o restaurante atende das 19h às 23h30min, e de sexta a domingo, das 11h às 14h30min e das 19h às 23h30min.